Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Тимошенко

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після допиту у Головному управлінні Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«Терор проти опозиції продовжується – системний, злагоджений, і саме головне - без уваги до будь-якого закону або Конституції. Тільки що у слідчого я з’ясувала, що проти мене особисто порушено кримінальну справу як раз за те, що нібито екологічні гроші були у кризу направлені на пенсії, що я зробила великий злочин, що я людям заплатила пенсії під час кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також повідомила, що слідчий під час допиту спробував застосувати до неї міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. «Без адвоката вони не мали права робити абсолютно ніяких слідчих дій, але вони щось там робили, хотіли пред’явити мені обвинувачення, хотіли пред’явити підписку про невиїзд, але без адвоката вони цього не мають права робити», - зазначила вона.

«ЯНУКОВИЧ переступив межу, за якою йому вже прийдеться відповідати за кожну репресію, яку він робить проти опозиції, і за те, що він робить сьогодні проти всіх громадян України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.