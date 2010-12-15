Україна на переговорах з Євросоюзом про ЗВТ має наполягати на реалізації своїх інтересів - Тарасюк

Підхід української делегації під час переговорів з Євросоюзом про Угоду щодо зони вільної торгівлі (ЗВТ) має бути принциповим і забезпечувати захист інтересів України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Народного руху України, про це сказав міністр закордонних справ опозиційного уряду, лідер НРУ Борис ТАРАСЮК, коментуючи інформацію про те, що ЄС наполягає на включенні в Угоду гарантій з боку України безперебійного транзиту газу і при цьому відмовляється допустити на ринки ЄС українські енергетичні підприємства.

Політик зазначив, що така Угода укладаєтся на 10 років, тому дуже важливо, що буде в ній прописано.

«Вважаю, що питання українського інтересу не менш важливе для України, ніж гарантування країнам ЄС постачань газу. Тому українська сторона має наполягати на реалізації свого інтересу. Хочете від нас зобов`язання – давайте зі свого боку зобов`язання. Ми гарантуємо транзит, ви нам забезпечите доступ наших підприємств на ваш ринок. Саме таким чином я бачу в цілому процес укладання Угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

У той же час дипломат нагадав, що ні під час газової кризи 2006 року, ні під час газової кризи 2009 року Україна не була винна в перебоях з постачаннями газу в країни Європейського Союзу.

«Винною була Росія, і це визнав Європарламент під час двох засідань, в яких я брав участь. Тому не бачу проблем у тому, щоб узяти на себе таке зобов`язання», - сказав Б.ТАРАСЮК.

У будь-якому разі питання гарантій транзиту газу і допуску українських підприємств на ринок – це взаємопов`язані питання, вважає лідер НРУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що Європейський Союз піде на поступки в переговорах про створення зони вільної торгівлі з українською стороною.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, котра має стати частиною угоди про асоціацію.

На початку грудня ц.р. представник Єврокомісії, близький до переговорів про створення ЗВТ, заявив, що Європейська комісія вважає, що зона вільної торгівлі з Україною може бути створена вже до 2013 року.