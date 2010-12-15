21 грудня відбудеться останній раунд переговорів на рівні експертів щодо угоди про вільну торгівлю у рамках СНД

21 грудня відбудеться останній раунд переговорів на експертному рівні щодо модернізації угоди про вільну торгівлю в рамках СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Експерти країн СНД мають переглянути модернізовану угоду про вільну торгівлю на теренах СНД з тим, щоб вона протягом наступного року була введена у дію», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, ще залишаються проблемні позиції, зокрема, не остаточно визначено, яким буде режим торгівлі між країнами Митного союзу.

В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що угода про зону вільної торгівлі у рамках СНД існує «на папері» досить давно. «Але з цієї зони існує близько 200 виключень, тобто вона є зоною вільної торгівлі лише віртуально», - сказав посол у РФ.