Головне на 15 грудня

Верховна Рада України ратифікувала Протокол про приєднання України до договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосував 371 народний депутат з 428 зареєстрованих у сесійній залі.

Учасниками співтовариства є Європейське Співтовариство та Республіка Албанія, Республіка Болгарія, Боснія і Герцеговина, Республіка Македонія, Румунія, Республіка Сербія, Республіка Хорватія, Республіка Чорногорія, та сторони, що приєдналися.

Завдання Енергетичного Співтовариства полягає в організації зв’язків між сторонами і створенні правової та економічної бази стосовно енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі для створення стабільної регуляторної та ринкової структури, здатної залучати інвестиції у газові мережі, генерувальні потужності, мережі передачі та розподілу таким чином, щоб усі сторони мали доступ до стабільного і постійного енергопостачання, що є істотним для економічного розвитку та соціальної стабільності.

Передбачено також створення єдиного регуляторного простору енергопродуктів і матеріалів, для транспортування яких використовуються мережі, що є необхідним для відповідності географічним розмірам товарних ринків, яких це стосується, тощо.

Єврокомісія виступатиме як координатор трьох видів діяльності.

Енергетичне Співтовариство дотримуватиметься нормативно-правової бази Європейського Співтовариства, що враховує як інституційну структуру цього договору, так і конкретні умови кожної з договірних сторін з урахуванням необхідності забезпечення високого рівня захисту інвестицій та їхнього найоптимальнішого залучення.

Будь-які дискримінаційні дії у рамках договору є забороненими.

Ніщо у договорі не впливає на права сторони визначати умови використання її енергетичних ресурсів та на її вибір між різними джерелами енергії й загальною структурою її енергозабезпечення.

Кількість компаній, зацікавлених в участі в приватизації «Укртелекому», збільшилася з 5 до 6.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

Він не уточнив назву компаній, відзначивши при цьому, що заявки на участь в конкурсі подали компанії з Європи, Росії і України.

Також він повідомив, що до ФДМ звернулася компанія Turcsell (Туреччина), яка запропонувала ФДМ продовжити проведення конкурсу, а також надала своє бачення можливих змін до умов приватизації «Укртелекому».

Водночас, відзначив О.РЯБЧЕНКО, Turcsell не запитала документації щодо проведення конкурсу, а отже, не може поки розглядатися як інтересант.

Для покриття дефіциту Пенсійного фонду України поточного року планується виділити ще 17,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО сьогодні на брифінгу.

«Ми винні будемо для покриття потреб Пенсійного фонду України цього року ще направити фінансування 17,7 млрд. грн.», - сказав він.

При цьому Ф.ЯРОШЕНКО підкреслив, що в 2011 році дефіцит Пенсійного фонду планується скоротити.

Також він повідомив, що на сьогоднішній день розмір непогашених запозичень, які були надані Держказначейством Пенсійному фонду, становить 22 млрд. грн. із загальної суми наданих позик у 28 млрд. грн.

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення про укладення мирової угоди з Брянським машзаводом з приводу проблемних питань, пов`язаних з приватизацією «Луганськтепловоза».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Прийняте рішення», – сказав він, утім подробиць не повідомив.

«Найголовніше, що це рішення відкриває шлях до нормальної роботи заводу. Ми зацікавлені, щоб «Луганськтепловоз» працював на повну проектну потужність, і робитимемо все для того, щоб він запрацював», – сказав М.АЗАРОВ.

Компанія Group DF, підконтрольна бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, має намір взяти участь у конкурсі з приватизації Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ФІРТАШ заявив сьогодні журналістам.

«Брати участь ми будемо. Але давати якісь оцінки щодо ціни підприємства - невдячна справа, буде конкурс, братимуть участь люди», - сказав Д.ФІРТАШ.

При цьому, на його думку, в питанні приватизації ОПЗ для України важлива не стільки ціна, скільки те, хто купить це підприємство.

«Якщо ви подивитеся, які укрупнення йдуть на світових ринках, що купує норвезька «Яра», що купують американці й росіяни, то ви зрозумієте, що життя примушує об`єднуватися всіх. Україні вкрай необхідно захистити свій ринок і своїх виробників, які як конкуренти вкрай не вигідні Росії з її дешевим газом», - зазначив Д.ФІРТАШ.

Він також підкреслив, що в Україні існує величезний ринок мінеральних добрив для сільського господарства.

«Я думаю, що Президент, виступаючи в ООН, не дарма говорив про програму розвитку сільського господарства України, для нього хімічна продукція як наркотик. Споживання хімічної продукції в Україні в майбутньому може зрости в 3,5-4 раза», - переконаний Д.ФІРТАШ.

Підсумовуючи, він відзначив необхідність створення в Україні великої хімічної компанії, яка б консолідувала вітчизняні хімпідприємства.

«Україні потрібна компанія, яка могла б представляти її інтереси на світовому ринку. Для нас важливо купити тут усе, що вийде, а потім купувати в зовні. Таким чином, Україна могла б стати гравцем світового масштабу», - відзначив Д.ФІРТАШ.

Верховна Рада України відмовилася створити Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів порушення прав підприємців та незаконного переслідування суб`єктів економічної діяльності органами виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення проекту поснови, внесеного народним депутатом, членом фракції "БЮТ-Батьківщина" Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ, проголосували лише 138 народних депутатів з 414 зареєстрованих у сесійній залі.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначалося, що підставами для внесення постанови про створення Тимчасової слідчої комісії на розгляд Верховної Ради України стали факти тиску і переслідування представників бізнесу, порушення чинного законодавства з питань державного контролю і нагляду, збільшення кількості незаконних кримінальних переслідувань у сфері підприємництва, перевищення службових повноважень контролюючими органами на території України, неприйняття декларацій і звітів суб`єктів господарювання, несвоєчасне повернення ПДВ, що негативно впливає як на стан дотримання прав підприємництва, згортання підприємницької активності, так і на інвестиційну привабливість країни в цілому.

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти екс-прем’єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні журналістам після допиту у Головному управлінні Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«Терор проти опозиції продовжується – системний, злагоджений, і саме головне - без уваги до будь-якого закону або Конституції. Тільки що у слідчого я з’ясувала, що проти мене особисто порушено кримінальну справу як раз за те, що нібито екологічні гроші були у кризу направлені на пенсії, що я зробила великий злочин, що я людям заплатила пенсії під час кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр також повідомила, що слідчий під час допиту спробував застосувати до неї міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. «Без адвоката вони не мали права робити абсолютно ніяких слідчих дій, але вони щось там робили, хотіли пред’явити мені обвинувачення, хотіли пред’явити підписку про невиїзд, але без адвоката вони цього не мають права робити», - зазначила вона.

«ЯНУКОВИЧ переступив межу, за якою йому вже прийдеться відповідати за кожну репресію, яку він робить проти опозиції, і за те, що він робить сьогодні проти всіх громадян України», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У Генеральній прокуратурі мають намір ставити питання про арешт екс-міністра охорони навколишнього середовища Георгія ФІЛІПЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив генпрокурор України Віктор ПШОНКА, відповідаючи на питання журналістів.

“Дійсно, така справа є. Він дійсно затриманий, не арештований, а затриманий. Буде розслідуватися кримінальна справа, буде поставлено питання про його арешт”, - сказав В.ПШОНКА.

Польська влада легалізувала спрощене працевлаштування, яке було запроваджено у формі експерименту для громадян України, Білорусі та Росії в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне розпорядження Міністерства праці та соціальної політики набуло чинності 14 грудня.

Представник Департаменту ринку міністерства, яке розробляло розпорядження, повідомив УНІАН, що умови спрощеного працевлаштування, обов’язки працедавця та працівників залишилися незмінними.

„Насправді змін, по суті, немає, є лише те, що дія правових норм для працевлаштування громадян тих п’яти держав (з 2009 року Польща дозволила за цією схемою працювати також громадянам Грузії та Молдови – УНІАН) діють безтерміново”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник міністерства сказав, що норму про посилення відповідальності працедавців було виключено з остаточної версії документа через брак відповідних повноважень у Мінпраці.

„Аби запровадити розпорядженням якісь обов’язки, треба мати для цього повноваження у законі. Ті повноваження, які були, були замалими”, - пояснив він.

Співрозмовник УНІАН не виключив, що міністерство ініціює зміни в законі для здобуття необхідних повноважень в 2011 році, зауваживши, що поки немає конкретних планів у цій справі.

(УНІАН)