Анонс на 16 грудня

* Міжнародна конференція «Зелена економіка - європейський вибір України». Організатори - ВЕГО «МАМА-86», Екологічна програма ООН (UNEP) у співпраці з Громадською експертною радою при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС за підтримки Швейцарського посольства в Україні, Європейської програми МФ «Відродження» та Фонду Генріха Бьолля.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться чергове пленарне засідання VI сесії Київської міської ради VI скликання.

* Дводенний тренінг для ЗМІ на тему: «Висвітлення проблем реформування системи теплозабезпечення в Україні». Організатори - МГО «Інтерньюз-Україна» та Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». Експерти з питань енергозбереження і теплозабезпечення поінформують журналістів про реформу в секторі теплозабезпечення в Україні. Тренери з журналістики допоможуть відпрацювати технологію підготовки журналістських матеріалів у складних жанрах (журналістського розслідування і нарису). Крім того, учасники тренінгів відвідають одне з теплопостачальних сервісних підприємств. Учасники, які успішно пройдуть тренінг, отримають сертифікати.

* Круглий стіл-семінар на тему: «Про податкові новації щодо оподаткування юридичних і фізичних осіб, податкового адміністрування, податкового та бухгалтерського обліку, передбачених положеннями прийнятого ВРУ Податкового кодексу України, з метою мінімізації їх негативного впливу на підприємницьку діяльність». Організатори - ДПАУ, Рада Спілки орендарів і підприємців України та Асоціація роботодавців торгівлі та комерційної сфери економіки України. Запрошені: народні депутати України Віталій Хомутиннік, Вадим Лук`янов, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, представники Мінфіну, члени підприємницьких об`єднань.

* Відбудеться Заключна конференція Проекту ЄС «Підтримка розробки середньострокової стратегії для поліпшення системи соціальних виплат». Учасники: Віталій Мущинін, заступник міністра соціальної політики України: Хосе Роман Леон Лора, голова відділу Технічної допомоги, Секція ІІ, Представництво ЄС в Україні; Сергій Полюк, Координатор Проекту, Представництво Європейського Союзу в Україну; Марілі Ме, директор Проекту; Жан- Марк Філіп, експерт Проекту; Надія Рязанова, заст.директора, Департаменту державного соціального захисту населення та ін

* Державна податкова адміністрація у м. Києві проведе семінар на тему: «Податковий кодекс України: новації в обчисленні і адмініструванні податків». Учасники: перший заступник голови ДПА України Віталій Захарченко, заст.голови ДПА України Сергій Лекарь, провідні фахівці ДПА України та ДПА у м. Києві.

* Прес-конференція, присвячена виходу нового макроекономічного прогнозу Світового банку для України. Учасники: Мартін Райзер, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Пабло Сааведра, координатор програм економічного розвитку в Україні, Білорусі та Молдові; Руслан Піонтківський, старший економіст Представництва Світового банку в Україні.

* Прес-конференція на тему: "Інформаційна відкритість банків - міф чи реальність", яка пройде в рамках роботи Клубу Ділових ЗМІ. Учасники: Юлія Кушніренко, керівник Клубу Ділових ЗМІ (aPRель); Олена Шкарпова, заст.головного редактора газети "Економічні Вісті"; Катерина Венжик, прес-секретар "OTP Банку"; Олександр Архипов, провідний фахівець управління розвитку платіжних технологій "ПриватБанку"; Юрій Банзай, активний споживач банківських послуг (співзасновник ІТ і Телеком Медіа Клубу); Олена Кравченко, директор проектів Oxygen - Digital communications. Модератор - Євген Шевченко, блогер року (2008 р.) за версією журналу InternetUA. Організатор - Клуб Ділових ЗМІ (агентство aPRель).

* Прес-конференція на тему: "Якісні послуги з надання водо-тепло-енерго ресурсів - відповідальність перед споживачем". Організатор - ДП "Укрметртестстандарт".

* Прес-конференція на тему: "Щорічний урочиста вечеря Міжнародної Асоціації торгівлі зерном і кормами (GAFTA) вперше за 130 років відбудеться в Києві". Учасники: директор офісу GAFTA в Україні Ганна Голодова, президент Української зернової асоціації (УЗА) Володимир Клименко.

* На Офіційному веб-порталі ФПУ відбудеться Інтернет-конференція на тему: «Податковий кодекс: позитиви і новації».

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «СК «Домінант» приступила до реалізації програми «Прозорі відносини - чесне страхування». Перший крок на шляху реалізації програми - виведення продукту «Поліс страхування квартири від реальних ризиків». Купуючи «Поліс страхування квартири від реальних ризиків» власники нерухомості захищають майно (стіни, внутрішнє оздоблення, меблі, побутову техніку тощо) від пожежі, стихійних лих, аварій водопроводу і каналізації, вибуху газу, крадіжки, протиправних дій третіх осіб. Страхове покриття включає громадянську відповідальність за шкоду, завдану сусідам. Мінімальна вартість поліса - 500 грн. Франшиза відсутня. В роботі візьме участь Олександр Ліщук, генеральний директор СК «Домінант» (вул, Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція за підсумками селекторної наради з питань цінової ситуації на споживчому ринку, узгодженості дій і координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, спрямованих на стабілізацію цінової ситуації і недопущення безпідставного зростання цін і ажіотажного попиту на продукти харчування напередодні новорічних і різдвяних свят. У нараді візьмуть участь: заступник міністра економіки України М. Русинський і начальник Держінспекції з контролю за цінами О. Савицький.

* Брифінг голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н. Королевської. Питання: Конституційне подання про визнання Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 р. неконституційним. Пакет законодавчих ініціатив Н. Королевської із захисту малого та середнього бізнесу. Оцінка проекту Бюджету-2011.

* Розпочнеться інтернет-конференція АУФТ на тему: «Фінансовий моніторинг на фондовому ринку». Учасники: Олег Місюра, заст.директора Департаменту з питань контрольно-правової роботи, начальник відділу фінансового моніторингу ДКЦПФР; Марія Єремеєва, ст. в.о.президента АУФТ, начальник юридичного відділу АУФТ.

* Відбудеться прес-тур журналістів національних ЗМІ та журналістів ЗМІ Черкаської області на єдиний в Україні дрібнооптовий ринок живої худоби «Чародій» (м. Жашків, Черкаської області). Організатор - Спільний проект Держкомзему України та Світового банку. У рамках прес-туру журналісти зможуть: зняти відео та фото торгів на ринку, взяти коментарі у покупців-продавців, директора ринку, експертів з агробізнесу, представників місцевої влади. На території ринку відбудеться брифінг «Ефективне землекористування: приклад створення дрібнооптових ринків сільськогосподарської продукції».

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