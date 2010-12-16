Курс НБУ на 16.12.10
09:29, 16 грудня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 16.12.10100 USD - 796.3100 (15 грудня - 796.3100)100 EUR - 1063.8702 (15 грудня - 1069.8425)10 RUR - 2.5922 (15 грудня - 2.5901)Облікові курси банківських металів на 16.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110547.74 (15 грудня-111881.56)961 XAG 10 Срібло-2314.08 (15 грудня-2379.37)962XPT10Платина-135133.81(15 грудня-136248.64)964XPD10Паладій-60201.04 (15 грудня-60439.93)
Офіційний курс НБУ на 16.12.10
100 USD - 796.3100 (15 грудня - 796.3100)
100 EUR - 1063.8702 (15 грудня - 1069.8425)
10 RUR - 2.5922 (15 грудня - 2.5901)
Облікові курси банківських металів на 16.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-110547.74 (15 грудня-111881.56)
961 XAG 10 Срібло-2314.08 (15 грудня-2379.37)
962XPT10Платина-135133.81(15 грудня-136248.64)
964XPD10Паладій-60201.04 (15 грудня-60439.93)
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