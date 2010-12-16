Курс НБУ на 16.12.10

Офіційний курс НБУ на 16.12.10100 USD - 796.3100 (15 грудня - 796.3100)100 EUR - 1063.8702 (15 грудня - 1069.8425)10 RUR - 2.5922 (15 грудня - 2.5901)Облікові курси банківських металів на 16.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-110547.74 (15 грудня-111881.56)961 XAG 10 Срібло-2314.08 (15 грудня-2379.37)962XPT10Платина-135133.81(15 грудня-136248.64)964XPD10Паладій-60201.04 (15 грудня-60439.93)

Офіційний курс НБУ на 16.12.10 100 USD - 796.3100 (15 грудня - 796.3100) 100 EUR - 1063.8702 (15 грудня - 1069.8425) 10 RUR - 2.5922 (15 грудня - 2.5901) Облікові курси банківських металів на 16.12.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-110547.74 (15 грудня-111881.56) 961 XAG 10 Срібло-2314.08 (15 грудня-2379.37) 962XPT10Платина-135133.81(15 грудня-136248.64) 964XPD10Паладій-60201.04 (15 грудня-60439.93)

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