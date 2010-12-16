БЮТ вимагає припинити політичні переслідування Тимошенко і Турчинова

Фракція "БЮТ-Батьківщина" блокує роботу Верховної Ради з вимогами закрити кримінальні справи проти лідерів опозиції – Юлії ТИМОШЕНКО та Олександра ТУРЧИНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від "БЮТ-Батьківщини" Роман ЗАБЗАЛЮК.

«Ми вимагаємо припинити політичний терор проти ТИМОШЕНКО та ТУРЧИНОВА», - сказав він.

За словами народного депутата, кримінальні справи «були зістряпані нашвидкуруч» та не мають під собою жодних реальних підстав.

На переконання Р.ЗАБЗАЛЮКА, нині чинна влада докладає всіх зусиль, щоб нейтралізувати опозицію та не дати їй можливості брати участь у наступних парламентських виборах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати - члени фракції "БЮТ-Батьківщина" заблокували трибуну та президію Верховної Ради. Біля трибуни та президії ВР перебувають близько 30 членів фракції «БЮТ-Батьківщина».

«Бютівці» повісили у сесійній залі парламенту плакати з написами: «Руки геть від Тимошенко!» та «Припинити політичні репресії!».

Учора прес-служба Генпрокуратури України повідомила, що слідчі відомства порушили кримінальну справу стосовно лідера партії “Батьківщина”, колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Їй пред’явлено обвинувачення на підставі ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки).

Заступника голови “Батьківщини”, екс-першого віце-прем’єра О.ТУРЧИНОВА декілька разів викликали на допити у Генпрокуратуру у різних справах як свідка.