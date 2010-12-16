ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Дмитро Фірташ має намір розширювати свою хімічну імперію», в якому пише – Group DF Дмитра Фірташа планує брати участь в наступній приватизації Одеського припортового заводу.

http://delo.ua/biznes/kompanii/dmitrij-firtash-nameren-rasshirjat-svoju-himicheskuju-imperiju-148976/

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Також «Діло» публікує матеріал «Проти Тимошенко порушили кримінальну справу за наповнення Пенсійного фонду», в якому пише – Генеральна прокуратура порушила проти екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко кримінальну справу щодо нецільового використання "кіотських" грошей. Ці гроші Тимошенко під час кризи спрямувала на виплату пенсій.

http://delo.ua/vlast/politika/protiv-timoshenko-vozbudili-ugolovnoe-delo-za-popolnenie-fonda-148957/

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Видання «Комерсант-Україна » публікує матеріал «Мінфін знає собі ціну», в якому пише – очікування чергового траншу кредиту МВФ дозволило уряду відмовитися від залучення дорогих позикових засобів на внутрішньому ринку. Всі аукціони Мінфіну з продажу облігацій внутрішньої держпозики за чотири тижні завершилися провалом, оскільки відомство не хоче підвищувати прибутковість держпаперів. Банкіри розраховують одержати мінімум 8% річних.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1558548

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Також «Комерсант-Україна » в матеріалі «Нацбанк відхиляє апеляції» пише – Нацбанк вирішив ліквідувати свою апеляційну комісію, за допомогою якої банки могли оскаржувати санкції регулятора за допущені порушення. На думку центробанку, це призводило до невиправданого затягування термінів застосування санкцій. Самі банкіри пояснюють ліквідацію комісії звільненням з Нацбанку двох заступників голови, з якими фінансисти обговорювали можливість пом`якшення санкцій регулятора.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1558546

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«Комерсант-Україна» в матеріалі «Ferrexpo протягнулася від Дунаю до Рейну» пише – гірничорудна компанія Ferrexpo обзавелася власним логістичним бізнесом. Вчора вона оголосила, що за 28,5 млн. євро придбала австрійську транспортну компанію Helogistics Holdings, яка займається перевезеннями по Дунаю і Рейну. Зараз 70% постачань Ferrexpo припадає на споживачів з Європи, що має розгалужену мережу річкових портів, відзначають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1558542

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Видання «Экономические известия» в публікації «Ринки цукру стабілізуються» пише - ера дефіциту білого піску в світі проходить. Експерти і виробники очікують перевиробництва цукру і стабілізації його вартості в Україні.

http://state.eizvestia.com/full/rynki-sahara-stabiliziruyutsya

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Також «Экономические известия» в публікації «Україна досягне тільки частини своїх цілей» пишуть – незважаючи на успіхи в досягненні Мети розвитку тисячоліття, Україні не вдається до 2015 р. виконати всі взяті на себе зобов`язання.

http://markets.eizvestia.com/full/ukraina-porazit-tolko-chast-svoih-celej

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«Экономические известия» в публікації «примирення Тепловоза» пишуть - ФДМ підпише мирову угоду з Брянським машзаводом, який купував «Луганськтепловоз» двічі.

http://markets.eizvestia.com/full/teplovoznoe-primirenie

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«Газета по-київськи» в публікації «Де роздають гроші?» пише – досить пройтися великими супермаркетами, магазинами електроніки і побутової техніки і стає зрозуміло: кредити потихеньку повертаються.

http://mycityua.com/articles/kopilka/2010/12/16/055253.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «В Азарова ще не вирішили, скільки платити Колесникову і Тігіпко» пише – в Мінфіні говорять, зарплату міністрам-віце-прем`єрам, швидше за все, не піднімуть.

http://www.segodnya.ua/news/14205072.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Знайшлося 500 млрд. руб.» пише – рубль буде слабшати, нафта – дорожчатиме, доходи населення — поволі зростатимуть, а ВВП застигне, обіцяє Мінекономрозвитку Росії. Бюджет виграє, а громадяни втратять, зазначають експерти.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251900/nashlos_500_mlrd_rub

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Також видання «Ведомости» в публікації «Погром не відбувся» пише – правоохоронні органи запобігли великому побоїщу між кавказцями і націоналістами в Москві, але повністю уникнути безладів не вдалося.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251899/pogrom_ne_sostoyalsya

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Видання «Известия» в публікації «Словаччина розлучається з євро» пише - європейську валюту в перші місяці наступного року чекає грандіозна криза, вважає екс-прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун, а разом з ним більшість експертів і політиків. Старий Світ як і раніше витрачає більше, ніж заробляє. Словаччина має намір вибрати простий шлях: бігти з корабля, відмовитися від євро і повернутися до крони. Але й цей сценарій - ілюзія, впевнені аналітики.

http://www.izvestia.ru/economic/article3149549/

(УНІАН)