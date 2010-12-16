В 2011 році Україна планує підписати угоду про спрощення візового режиму з Ісландією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві посол України у Фінляндії та за сумісництвом в Ісландії Андрій ДЕЩИЦЯ.

За його словами, ця угода аналогічна документу про спрощення візового режиму з Європейським Союзом.

А.ДЕЩИЦЯ нагадав, що Ісландія не є членом ЄС, і тому Україна має укласти окрему угоду про спрощення візового режиму. Посол зазначив, що переговори щодо цієї угоди фактично завершені.

Водночас він наголосив, що ця угода підписується у пакеті з угодою про реадмісію, яка зараз перебуває на розгляді української сторони, зокрема, у Міністерстві внутрішніх справ.

“Як тільки наша сторона завершить розгляд, думаю, ми будемо готові до підписання цих двох документів. Думаю, що в 2011 році ми зможемо це зробити”, - сказав А.ДЕЩИЦЯ.

За словами посла, планується, що угоди будуть підписані у ході візиту міністра закордонних справ Ісландії в Україну.