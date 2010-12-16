У міліції заперечують інформацію про затримання двох учасників акції протесту проти ПК

У главку столичної міліції заперечують інформацію по те, що сьогодні на київському ринку «Петрівка» було затримано двох учасників акції протесту проти Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві.

«Їх не затримували, їх доставили у слідче управління главку для надання пояснень як свідків у рамках розслідування фактової кримінальної справи по подіях 22 листопада. І вони дають свідчення як свідки, і їм ніхто нічого не інкримінує», - наголосили у ЦГЗ, зауваживши при цьому, що люди, які були встановлені за допомогою фото- та відеозображень під час подій 22 листопада, будуть також опитані у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, Національна Координаційна рада підприємців України заявила про затримання двох учасників акцій протесту проти Податкового кодексу.

За повідомленням, сьогодні, 16 грудня, близько 12.00 на ринку “Петрівка” міліція затримала Сергія КОЗАКА та Романа САФАНЮКА. Їм інкримінують несанкціоноване перекриття дороги (вул. Інституцька, перетин з Хрещатиком), яке, за версією міліції, відбулося 22 листопада і за фактом якого порушено кримінальну справу.

За попередньою інформацією, повідомляє Коордрада підприємців, затриманих відвезли в приміщення Головного управління МВС України у Київській області.