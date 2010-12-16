Головне на 16 грудня

Основні події сьогоднішнього дня



Всі двері в сесійну залу Верховної Ради розблоковані.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим народні депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували двері в сесійну залу: деякі ланцюгами, інші - якимись пов’язками.

Буквально через декілька хвилин після цього депутати від Партії регіонів з боку президії увірвалися до зали й почали битися з “бютівцями”. Під час бійки в сесійну залу летіли крісла.

Зараз народні депутати із обох фракцій залишаються в залі: “регіонали” – в президії, депутати від «БЮТ-Батьківщини» – в залі.

Фінанси



Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у січні-листопаді 2010 року збільшив обсяг виплат гарантованих сум у 2,7 раза, порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2 млрд. 246,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, за 11 місяців ц.р. фонд здійснив виплати 62 тис. 817 вкладникам (у січні-листопаді 2009 року – 10 тис. 294 вкладникам).

Як повідомляв УНІАН, розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України в жовтні ц.р. збільшився на 11%, або 0,347 млрд. грн. (із початку року скоротився на 20%, або 0,879 млрд. грн.) і станом на 1 листопада ц.р. становив 3,423 млрд. грн.

За даними НБУ, на 1 листопада 2010 року в стані ліквідації перебувають 19 банків.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізосіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Надходження до Фонду гарантування вкладів України в 2009 році становили понад 2 млрд. грн. (сума банківських вкладів – близько 927 млн. грн., із держбюджету – 1 млрд. грн.). При цьому з Фонду було виплачено понад 1 млрд. грн. гарантованої суми вкладникам п`яти комерційних банків, що ліквідовувалися.

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Компанія Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) оцінює свої збитки від одностороннього розірвання Україною угоди про розподіл продукції (УРП) за Прикерченською ділянкою на шельфі Чорного моря більш як у 100 млн. дол. США.

Про це йдеться в тендерній документації Міністерства юстиції України, розміщеній на сайті відомства.

«Згідно із запитом про арбітраж, компанія Vanco Prykerchenska Ltd. попередньо оцінила свої збитки у зв`язку з одностороннім розірванням угоди в суму більш як 100 млн. дол.», – говориться в документі.

Також в документі відзначено, що Україну в арбітражному розгляді з Vanco Prykerchenska з 2008 року представляє юридична фірма Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Велика Британія).

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Vanco Prуckerchenska заявила, що компанія і уряд України домовилися ще на 3 місяці продовжити термін припинення арбітражного процесу в Стокгольмському арбітражному суді з метою підписання мирової угоди.

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма відклав розгляд справи про відновлення дії ліцензій Vanco Prykerchenska на розробку Прикерченської нафтогазоносної ділянки на шельфі Чорного моря і угоди про розподіл продукції до 31 грудня 2010 р.

Перший віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ заявляв, що сподівається на підписання мирової угоди з Vanco Prykerchenska Ltd. до кінця 2010 р.

На початку грудня міністр охорони навколишнього природного середовища Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ повідомив, що для остаточного укладення мирової угоди залишилося врегулювати п`ять питань, які, зокрема, стосуються компенсації Україною шкоди.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska почала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольм (Швеція) відносно конфлікту щодо СРП.

До теперішнього часу в Україні було укладено тільки одну угоду про розподіл продукції.

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Міністерство фінансів України, після кількатижневої перерви, на сьогоднішньому аукціоні розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 400,108 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Термін обігу паперів - 545 днів, термін погашення - 13 червня 2012 року. Номінал однієї облігації - 1000 гривень.

За інформацією Мінфіну, кошти, отримані від продажу ОВДП, планується використвати для фінансування Державної іпотечної установи (ДІУ).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України постановою №912 від 11 жовтня ц.р. збільшив статутний фонд ДІУ на 2 млрд. грн. - до 2,2 млрд. грн.

Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови Кабмін доручив здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики у розмірі 2 млрд. грн.

Державному казначейству доручено перерахувати кошти, необхідні для збільшення статутного капіталу ДІУ відповідно до цієї постанови.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в листопаді надійшло 601,1 млн. грн. (з початку року - 38 млрд. 421,35 млн. грн.).

Також у листопаді Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 7,4 млрд. грн.

Усього з початку 2010 року було здійснено розміщення ОВДП (з урахуванням паперів на збільшення статутного капіталу “Нафтогазу України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 68 млрд. 654 млн. грн.

Валютний ринок



Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9910/8,0090, до 12:00 ціни підвищилися до 7,9930/8,0105. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9910/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601, до 12:00 ціни зросли до 0,2599/0,2605. На час закриття ціни досягли максимуму – 0,2604/0,2608. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,7402 (+0,0353).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3210/1,3265. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5720/10,5985, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,5820/10,6115. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні відкотилися до рівня 10,5745/10,6085.

Фондовий ринок

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 16 грудня, знизився на 0,19% - до 921,20 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 203 млн. 869,6 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів опустився на 0,86% - до 2316,52 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 271 млн. 278,5 тис. грн., З них на терміновому ринку - 21 млн. 828,3 тис. грн.

ПЕК

Транзит природного газу територією України у січні-листопаді цього року збільшився на 3,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в січні-листопаді скоротився на 30,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Також у повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у січні-листопаді збільшилося на 7,2%, а нафти – скоротилася на 22,1%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2009 році транзит природного газу територією України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком. Транзит нафти територією України у 2009 році скоротився на 11,4% порівняно з 2008 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України у 2009 році скоротилося на 5,9%, а газу – на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

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Росія недоотримає у 2011 році близько 5,3 млрд. дол. за безмитну поставку енергоносіїв до Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив під час спілкування з росіянами у прямому ефірі.

«Ми домовилися про те, що ми поставимо до Білорусі впродовж наступного року 20-21 млн. тонн нафти сирої без мита. Ми недоотримаємо, приблизно, 5 млрд. 300 млн. дол. Ми домовилися, що все, що буде вироблене з цієї нафти у вигляді нафтопродуктів, нам білоруська сторона поверне 100% до нашого бюджету», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, з цієї суми буде повернено близько 3 млрд. дол.

«Вийде, 2,3 млрд. дол. ми недоотримаємо, але ми газ Білорусі поставляємо без мит – це значить, що наш бюджет недоотримає ще 3 млрд. дол.», - сказав В.ПУТІН.

Він повідомив, що Росія погодилася «винести за дужки» 1,7 млн. тонн, які видобуває сама Білорусь, і з цього нічого не брати.

«Здавалося б, це справедливо, але це тільки на перший погляд тому, що вивізний митний збір на нафту сиру у декілька разів більше, ніж вивізний митний збір на нафтопродукти… Тобто, що вони вироблять – вони вивезуть за кордон і одержать доходи до бюджету, а необхідні ресурси для внутрішнього споживання замістять нашою нафтою», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що Росія йде на це свідомо з метою підтримки білоруської економіки.

Як повідомлялося, 9 грудня ц.о. Росія ухвалила рішення про відміну стягування митного збору на російську нафту, що поставляється до Білорусі, що дозволить Білорусі одержати вигоду в розмірі майже 4 млрд. дол.

Рішення про відміну мита може набути чинності з 1 січня 2011 року.

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Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) видала ВАТ «Укрнафта» ліцензію на постачання газу за нерегульованим тарифом з щорічним об`ємом 21,131 млн. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на сьогоднішньому засіданні.

Ліцензія видана терміном на 5 років філіалу «Укрнафти» «Бориславнафтогаз».

Як повідомили представники компанії, газ планують поставляти на власні потреби, зокрема на НПК «Галичина».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального об`єму видобування в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

У 2009 році «Укрнафта» скоротила чистий прибуток на 73,7% в порівнянні з 2008 роком – до 378,783 млн. грн.

ОПК



Труби, вироблені в Україні, є головним конкурентом для російських виробників на ринку Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив під час спілкування з росіянами в прямому ефірі.

«Що стосується імпорту, то основний конкурент – це трубна металургійна промисловість України», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, деякі російські фінансові установи придбавають активи у металургійній промисловості України, і «вони стають не чужими».

Він також відзначив, що українські виробники пропонують на аналогічну продукцію нижчі ціни.

В.ПУТІН вважає, що попит на трубну продукцію почали задовольняти за рахунок власного виробництва більш ніж на 90%.

«Якщо до процесів інтеграції на пострадянському просторі приєднуватиметься Україна в повномасштабному форматі, припустимо, увійде до Митного союзу чи якось приєднається до Єдиного економічного простору і модернізуватиметься відповідним чином, зокрема й з російськими інвестиціями, конкуренція підвищуватиметься», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що імпорт труб до Росії продовжує знижуватися, і в минулі роки це було обумовлено тим, що російське трубне виробництво не випускало тієї продукції, що була потрібна для низки великих інфраструктурних проектів.

Зокрема, ці труби не можна було використовувати при будівництві трубопроводів по дну моря.

Зараз, як відзначив В.ПУТІН, є можливість відмовлятися від імпортних труб, але «питання в цінах».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство промисловості і торгівлі Росії запропонувало з 31 січня 2011 року встановити мита на деякі види труб, що виробляються в Україні. Про це йдеться в проекті постанови уряду РФ «Про заходи щодо захисту економічних інтересів російських виробників деяких видів сталевих труб» від 23 листопада 2010 р.

У міністерстві посилаються на федеральний закон (від 8 грудня 2003 р.) «Про спеціальні захисні, антидемпінгові та компенсаційні заходи при імпорті товарів» і рекомендують уряду Російської Федерації встановити строком на 5 років антидемпінгові мита на українські труби: на обсадні труби – у розмірі 18,9%, на насосно-компресорні труби - 19,9%.

Крім того, мита пропонується ввести і на нафтогазопровідні труби діаметром (до 820 міліметрів включно) і гарячедеформовані труби загального призначення діаметром до 820 міліметрів включно.

У разі ухвалення документа, постанова набуває чинності з 31 січня 2011 року, а забезпечити стягнення антидемпінгових мит буде доручено Федеральній митній службі.

АПК



Аграрний фонд України законтрактував 100 тис. тонн цукру. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра економіки України Михайло РУСИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На сьогодні Аграрний фонд, вперше за останні роки, законтрактував 100 тис. тонн цукру. У нас місячне споживання цукру становить близько 150 тис. тонн, по суті, на місяць Аграрний фонд законтрактував», - повідомив М.РУСИНСЬКИЙ.

Він не назвав рівень цін, зазначивши, що вони «прийнятні». «В уряду є інструмент товарних інтервенцій як елемента ринкового впливу на ціну цукру», - сказав він.

За словами М.РУСИНСЬКОГО, заяви про дефіцит цукру в поточному маркетинговому році необгрунтовані. «Споживання в Україні – 1,8 млн. тонн цукру. На сьогодні вже вироблено більше 1,5 млн. тонн (за даними на 14 грудня). Відповідно, близько 250-270 тис. тонн не покривається. У нас є зобов`язання перед СОТ близько 260 тис. тонн завезти цукру-сирцю за нульовою ставкою. Швидше за все, цей цукор-сирець зайде. Крім того, близько 50-70 тис. тонн вже завезено з Білорусі. Тому говорити про наддефіцит цукру не варто», - запевнив М.РУСИНСЬКИЙ.

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В Україні за першу декаду грудня зросли ціни на м`ясо-молочну продукцію і овочі. Про це йдеться у щодекадній довідці про зміни середніх рівнів цін на продукти харчування в підприємствах торгівлі і на продовольчих ринках, опублікованій Міністерством аграрної політики України.

За даними моніторингу, станом на 10 грудня 2010 року, порівняно з 30 листопада, середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися: на хліб з борошна першого сорту – 0,3% (з 3,59 до 3,60 грн. за 1 кг); вермішель – 0,4% (з 4,90 до 4,92 грн. за 1 кг); крупу гречану – 0,4% (з 11,26 до 11,31 грн. за 1 кг); крупу манну – 0,5% (з 3,93 до 3,95 грн. за 1 кг); рис – 0,2% (з 8,56 до 8,58 грн. за 1 кг).

Не змінилися ціни на хліб житньо-пшеничний (3,54 грн.), хліб з борошна вищого гатунку (4,43 грн.) і борошно вищого гатунку (3,23 грн. за 1 кілограм).

На тваринницьку продукцію і продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися: на ковбаси варені першого сорту – 0,04% (з 28,50 до 28,51 грн. за 1 кг); молоко – 0,5% (з 5,86 до 5,89 грн. за 1 л); сметану – 0,4% (з 15,90 до 15,97 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,3% (з 47,11 до 47,26 грн. за 1 кг); яловичину – 0,2% (з 37,67 до 37,74 грн. за 1 кг); свинину – 0,2% (з 40,23 до 40,33 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,1% (з 18,78 до 18,79 грн. за 1 кг) і яйця (курячі) – 0,7% (з 6,81 до 6,86 грн. за 1 дес.). При цьому ціни знизилися на сало – 0,1% (з 19,34 до 19,33 грн. за 1 кг).

На цукор впродовж першої декади грудня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,5% (з 8,52 до 8,56 грн. за 1 кг).

На олію соняшникову впродовж досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,7% (з 11,19 до 11,27 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на картоплю - 1,2% (з 4,20 до 4,25 грн. за 1 кг); капусту – 2,4% (з 3,70 до 3,79 грн. за 1 кг); моркву – 0,7% (з 4,54 до 4,57 грн. за 1 кг).

За даними моніторингу цін на споживацькому ринку продуктів харчування, в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб житньо-пшеничний, хліб з борошна вищого гатунку, борошно вищого гатунку, крупу гречану, ковбаси варені першого сорту, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, сало, яйця (курячі), картоплю і капусту; зниження їх рівня на: свинину, птицю (кури) і моркву.

Соцполітика



В Україні кількість зареєстрованих безробітних у листопаді 2010 року збільшилася на 12,2%, або на 49 тис. чоловік, порівняно з жовтнем, і на 1 грудня ц.р. становила 449,7 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 14,6%, або 77 тис. чоловік (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. чоловік).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 грудня 2010 року становив 1,6% від кількості населення працездатного віку, що на 0,2 п.п. більше, ніж у жовтні, і на 0,3 п.п. менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 грудня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилося на 22% порівняно з показником на 1 січня ц.р., і становила 321,5 тис. чоловік.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 113,98 грн. – до 776,28 грн.

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Польські працедавці за першу половину поточного року зареєстрували для громадян України майже 115 тис. заявок на роботу, що становить 96% усіх заявок, зареєстрованих для іноземців за спрощеного системою працевлаштування.

Про це свідчать дані Міністерства праці та соціальної політики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Друге місце після українців займають громадяни Білорусі, для яких зареєстровано 2,25 тис. заявок та Молдови - близько 2 тис. 100 заявок.

Польські працедавці для росіян зареєстрували трохи більше 300 заявок, а для грузинів - близько 200 заявок.

Понад 50 тис. заявок для українців зареєстровано для людей віком від 26 до 40 років, майже 40 тис. для тих, кому від 41 до 65 років, та близько 25 тис. - для людей до 26 років.

48% заявок зареєстровано для жінок.

Найчастіше заявки реєстрували для українців на роботу у сільському господарстві (понад 70%), в будівельній сфері (менше 10%) та на домашні роботи (близько 3%).

Більше 90% заявок було зареєстровано на роботу від трьох до шести місяців.

55% заявок зареєстровано працедавцями столичного Мазовецького воєводства.

Довідка УНІАН. Польські працедавці у минулому році зареєстрували за спрощеною системою працевлаштування - за якою можна працювати шість місяців в році без офіційного дозволу - заявки на роботу для 180 тис. українців, що на 40 тис., або майже 30%, більше показників 2008 року.

У перший рік дії спрощеної системи працевлаштування, яка запроваджена польською владою у формі експерименту для українців, білорусів та росіян з 20 липня 2007 року, українці отримали 20 тис. заявок.

Заявки для українців у загальній кількості всіх зареєстрованих для іноземців становили 93-91% у 2007 та 2008 роках та 96% у 2009 році.

Погода



Кримське управління МНС попереджає жителів регіону про очікуване у п'ятницю, 17 грудня, погіршення погоди на півострові у зв'язку з переміщенням південного циклону і рекомендує утриматися від походів у гори, виходів у море і поїздок без особливої необхідності.

«Очікуються сильний сніг, який переходить в дощ, місцями - дуже сильні опади. Вночі місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця», - говориться в повідомленні відомства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Негода супроводжуватиметься посиленням східного вітру, з переходом у західний, швидкістю 15-20 метрів за секунду, місцями пориви - до 25-30 метрів за секунду.

Рятувальники просять кримчан бути дуже обережними під час перебування біля старих конструкцій, дерев і ліній електропередач.

(УНІАН)

