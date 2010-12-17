Анонс на 17 грудня

* Відбудеться Х Київська міська міжспілкова конференція профспілок. Заплановані виступи: голови Київської міської ради профспілок М. Вереса, голови Київської міської держадміністрації О. Попова, голови ФПУ В. Хари.



* Відбудеться зустріч голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики В. Хомутинніка з представниками митних служб країн Європейського Союзу (Німеччини та Польщі) за участю Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України та керівників Державної митної служби України щодо питань взаємодії з країнами Європейського Союзу в митних справах.



* Відбудеться підсумкове засідання Правління Українського союзу промисловців і підприємців. Правління підведе підсумки роботи організації за 2010 рік, обговорить гострі проблеми - етапи введення в дію Податкового кодексу, можливі зміни спрощеної системи оподаткування в 2011 році, зміни порядку державних закупівлі, питання захисту персональних даних, необхідність підвищення ефективності політики державного протекціонізму і т.д. До участі запрошені: голова ДПА Олександр Папаїка, голова правління Укрексімбанку Микола Удовиченко, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко, заступник міністра фінансів Олександр Шнипко, народний депутат України Василь Гуреєв, провідні підприємці та промисловці Україні та ін



* У рамках інформаційної кампанії з висвітлення основних положень Податкового кодексу України Федерація профспілок України за участю представників Міністерства фінансів України та ДПА України проводить презентацію Податкового кодексу для представників членських організацій.



* Відбудеться зустріч учасників Фінансового прес-клубу на тему: "Валютний ринок України: поточні реалії та перспективи розвитку". Питання для обговорення: Які кроки з поліпшення функціонування валютного ринку необхідні зараз в Україні (форвардні і ф'ючерсні угоди, валютні свопи і т.д.)? Як подальша лібералізація може вплинути на валютний курс і валютну політику банків? Запрошені: Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Володимир Лавренчук, голова правління "Райффайзен Банк Аваль"; Олександр Савченко, екс-заступник голови НБУ.



* Відбудеться прес-конференція Комерційного Індустріального Банку і консорціуму «ЄДАПС»: «Комерційний Індустріальний Банк першим в Україні впровадив біометричні технології, які розробив консорціум «ЄДАПС»». Будуть продемонстровані технології, ідентичні тим, які запровадив консорціум «ЄДАПС» для INTERPOL. Також буде продемонстровано обладнання для реєстрації персональних даних та їх розпізнавання. Учасники: Олександр Драніков, заст. гендиректора консорціуму «ЄДАПС»; Дмитро Повесьма, начальник Центру біометричних технологій консорціуму «ЄДАПС»; Іван Федів, заступник голови правління Комерційного Індустріального Банку; Ігор Комаров, заст. начальника управління безпеки Комерційного Індустріального Банку.



* Відбудеться прес-конференція голови правління ВАТ "Укргідроенерго" Семена Поташника на тему "Безпека гідротехнічних споруд і надійність роботи електростанцій Дніпровського каскаду". Під час прес-конференції також будуть підведені підсумки діяльності компанії за 2010 рік (головний офіс компанії ВАТ "Укргідроенерго" у м. Вишгород, Київська область, Київська ГЕС). По завершенню прес-конференції відбудеться оглядова екскурсія на території Київської ГЕС, ознайомлення з ходом робіт з реконструкції та модернізації ГЕС Дніпровського каскаду.



* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Міжнародна і трудова міграція у фактах і цифрах". Організатори - Представництва Міжнародної організації праці (МОП) та Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. Національний координатор МОП в Україні Василь Костриця та голова Представництва МОМ в Україні Манфред Профазе представлять і підведуть підсумки останніх тенденцій, зазначених у новому Звіті МОМ з міграції, який публікується раз на два роки, і Звіті МОП про працю в світі. 18 грудня по рекомендації Економічної і Соціальної Ради Генеральна Асамблея оголосила Міжнародним днем мігранта. У цей день у 1990 році була прийнята Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудівників-мігрантів і членів їх сімей (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 044568 50 15; 050 904 22 61 Email: ukrainepr@iom.int до 17:00 16 грудня.



* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь у відкритті автомобільного руху по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу з лівого на правий берег Дніпра.



* Відбудеться прес-конференція на тему: "Будівництво нового фітнес-клубу Sport Life на Оболоні та глобальні плани з розвитку спортивної інфраструктури в Києві". Учасники: засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкимов; гендиректор компанії "Бестмент-Сервіс" Євген Колтунов; секретар постійної комісії Київради з питань молоді та спорту, президент Федерації легкої атлетики м.Києва Віктор Гринюк.



* Відбудеться прес-конференція на тему: "Створення в Києві реабілітаційно-виробничого кластеру підприємств інвалідів з вадами психічного розвитку". Організатор - центр професійної реабілітації інвалідів "Гармонія". У рамках заходу серед учасників буде проведено благодійний аукціон. Учасники: президент "Гармонія" Юрій Антропов, директор проектів Антикризової гуманітарної програми Руслан Краплич; експерт з питань соціальної політики Сергій Панцир; менеджер досліджень і розробок ЦПРІ "Гармонія" Володимир Лозицький, директор ЦПРІ "Гармонія" Олена Надобенко; заступник директора ЦПРІ "Гармонія" Ігор Матвійчук.



* Відбудеться прес-конференція, присвячена включенню Міжнародної Автомобільної Федерацією PRIME YALTA RALLY 2011 в календар міжнародної ралійної серії IRC. Учасники: Євген Червоненко, президент ФАУ; Павло Климець, народний депутат України, почесний президент концерну «Олімп» - власника ТМ «PRIME»; Володимир Ковалевський, голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів; Олександр Лієв, міністр курортів і туризму АР Крим; Олександр Салюк, голова комітету ралі ФАУ. О 16-00 відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Чемпіонатів України, Кубків України з дисциплін автомобільного спорту і Кубків ФАУ спортивного сезону 2010.



* 16-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Перспективи приватизації державного пакету акцій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Учасники: Григорій Гуртовой - співголова Наглядової ради ЗАТ "Авіакомпанія" Аеросвіт", Сергій Криворотченко - заст. Голови правління ВАТ "АК Дніпроавіа", В'ячеслав Бутко - віце-президент" Центру досліджень корпоративних відносин ". Ведучий прес-конференції - прес-секретар авіакомпанії "АероСвіт" Сергій Куций (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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