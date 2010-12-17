Янукович представив Цушка колективу Антимонопольного комітету

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ представив керівникам структурних підрозділів Антимонопольного комітету та його членам нового голову АМК Василя ЦУШКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Я хочу побажати Вам успіхів на цій посаді, а колективу Антимонопольного комітету – злагодженої праці на захист державних інтересів України», – сказав Президент у своєму виступі під час представлення.

Глава держави наголосив, що В.ЦУШКО пройшов непростий шлях. Зокрема, в останні роки був керівником двох впливових міністерств країни, раніше очолював Одеську ОДА, тривалий час працював у парламенті.

Президент зауважив, що попередник В.ЦУШКА Олексій КОСТУСЄВ пропрацював головою АМК вісім років, і побажав новопризначеному керівникові комітету «такої ж стабільності».

Зі свого боку В.ЦУШКО подякував Президентові за довіру та запевнив, що АМК не буде «плестись у хвості тих реформ, які сьогодні реалізуються в нашій державі».

Звертаючись до присутніх, Президент наголосив, що хотів би, щоб АМК своїми діями завжди створював умови державного захисту конкуренції. «Це дуже важливо», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент зауважив, що АМК сьогодні має в нашій державі чудову репутацію: «Є довіра бізнесу, є довіра населення, є довіра громадянського суспільства – це дуже важливо».

Відповідаючи на питання щодо впливу адмінреформи на АМК, Президент зазначив, що у цієї установи чітко виписана функція, яку треба тільки вдосконалювати. «Я разом з міжнародними експертами готовий спільно над цим працювати», – запевнив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що при цьому мають неодмінно бути враховані європейські стандарти.

Президент закликав присутніх до активної участі в цьому процесі. Глава держави також зазначив, що до роботи над реформуванням антимонопольного законодавства можуть долучитися також члени Комітету з економічних реформ.

Як повідомлялося, сьогодні Президент своїм указом призначив В.ЦУШКА головою Антимонопольного комітету України.

14 грудня Верховна Рада дала згоду на призначення В.ЦУШКА на посаду голови АМК.

О.КОСТУСЄВА на виборах у жовтні було обрано мером Одеси.