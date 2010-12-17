ЄНП заявляє, що перспектива євроінтеграції України під загрозою

Європейська народна партія (ЄНП) заявляє, що недемократична поведінка влади України може поставити під загрозу європейське майбутнє країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві президентства ЄНП, прийнятій 16 грудня на саміті партії в Брюсселі.

«Ми розглядаємо останні антидемократичні події в широкому контексті різкого погіршення політичної ситуації і демократичних свобод в Україні після обрання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом. Втручання держави в діяльність основної опозиційної партії під час місцевих виборів, маніпуляція і виборче застосування системи кримінального правосуддя проти політичних опонентів і активістів громадянського суспільства, залякування журналістів тепер доповнюється прямими і цинічними утисками лідера опозиції та її найближчих соратників», - написано в документі.

У заяві партія закликала Президента України і українську владу змінити свою нинішню поведінку, котра, на думку лідерів ЄНП, підриває основні демократичні принципи і суперечить задекларованим європейським цінностям.

«На жаль, всупереч численним деклараціям про добрі наміри, вона (влада – УНІАН) не здійснила необхідних кроків аби виправити ситуацію після наших попередніх заяв від 13 вересня і 19 листопада. Настав час визнати, що продовження такої антидемократичної практики може ще більше підірвати європейські прагнення України та її європейську перспективу», - вважають ділери ЄНП.

Партія також підтвердила свою всебічну підтримку Юлії ТИМОШЕНКО, як лідеру опозиції і голові ВО «Батьківщина», котра є сестринською партією ЄНП.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Генеральна прокуратура України заявила про порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу. При цьому прокуратура вирішила застосувати до Ю.ТИМОШЕНКО обмежувальні заходи у вигляді підписки про невиїзд, яку не вдалося одержати у зв`язку з тим, що лідер «Батьківщины» прийшла на допит у Генпрокуратуру без адвоката.

У БЮТ заявили, що Ю.ТИМОШЕНКО намагаються притягати до кримінальної відповідальності з політичних мотивів.

Довідка УНІАН. ЄНП - найбільша і найвпливовіша європейська партія правоцентристів, до складу якої входять 73 партії-члени з 39 країн, президент Єврокомісії, президент Європейської Ради і президент Європарламенту, 14 глав держав-членів ЄС і 6 глав держав і урядів, які не є членами ЄС, 13 членів Єврокомісії. ЄНП - найбільша група в Європарламенті.