ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Путін заманює Україну в Митний союз», в якому пише, – російський прем`єр розповів, як Україні уникнути втрат від дії Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану…

http://delo.ua/vlast/politika/putin-manit-ukrainu-v-tamozhennyj-149040/

* * *

Також «Діло» публікує матеріал «На міжбанку долар перевалив відмітку в 8 гривень», в якому пише - на торгах на міжбанківському валютному ринку долар коштував 8,01 грн…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/na-mezhbanke-perevalil-otmetku-v-8-griven-149015/

* * *

Видання «Комерсант-Україна » публікує матеріал «Людей прирівняли до тварин», в якій пише, – в рекламі тютюнової та алкогольної продукції можуть заборонити використовувати образи людей і тварин. Автор законопроекту, народний депутат Юрій Болдирєв (Партія регіонів), переконаний, що це дозволить знизити споживання алкоголю в країні. Рекламні агентства нагадують, що коли в Росії подібна заборона була введена для пива, реклама стала нудною і виробники були змушені частіше її показувати…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1559290

* * *

Також «Комерсант-Україна » в матеріалі «Економіка показує песимізм» пише – Україну наступного року чекає уповільнення економічного зростання до 4% при прискоренні інфляції до 10,7%, заявив Всесвітній банк. Українські експерти погоджуються з прогнозами банку щодо інфляції, але оптимістичніші в оцінці темпів відновлення економіки. Ключовими ризиками в 2011 році стануть складна кон`юнктура ринків основних експортних товарів України і зростання держборгу…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1559314

* * *

«Комерсант-Україна » в матеріалі «Дмитро Фірташ відчув здобич» пише – компанія Дмитра Фірташа має намір видобувати нафту і газ у Польщі. Після того, як в судовому порядку вона змогла знерухомити акції польської DPV Service, за які компанія судиться з Rosgas, в групі заявили, що планують інвестувати у видобуток. І хоча польські видобувачі вважають, що вигідніше видобувати вуглеводні не в Польщі, а в Україні, в групі Дмитра Фірташа дотримуються іншої думки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1559304

* * *

Видання «Экономические известия» в публікації «Тепловозам змінять мотори» пише - «Укрзалізниця» уклала один з найбільш масштабних за останні роки контрактів на модернізацію тягового рухомого складу: Полтавський ТРЗ замінить силові установки на ста маневрових тепловозах. Тим часом модернізація парку найбільш затребуваних магістральних локомотивів поки тільки в планах…

http://markets.eizvestia.com/full/teplovozam-smenyat-motory

* * *

Також «Экономические известия» в публікації «Жива їжа йде» пишуть - попит на органічні продукти харчування сьогодні набирає популярності і збільшує кількість прихильників. Проте активному масовому зростанню попиту перешкоджає невисокий рівень платоспроможності більшої частини українців. А поки ж Україна нарощує площі під «органікою» і годує покупця за кордоном…

http://markets.eizvestia.com/full/zhivaya-eda-uhodit

* * *

«Экономические известия» в публікації «Гречка подорожчає» пишуть - в 2011 р. відпускна вартість гречки досягне 18-20 грн. за 1 кг. Виробники і переробники притримують крупу до кращих часів, чим створюють дефіцит при пониженому попиті…

http://markets.eizvestia.com/full/grechka-podorozhaet

* * *

«Газета по-київськи» в публікації «Ще півмоста через Дніпро відкрили» пише – сьогодні відкривають п`яту в столиці автомобільну переправу через Дніпро, правда тільки в один бік…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/17/054820.html

* * *

Видання «Сьогодні» в публікації «Вертоліт Януковича сідатиме біля берега Дніпра» подає інтерв`ю голови СБУ Валерія Хорошковського, який розповів про те, як забезпечать безпеку президента Віктора Януковича, коли він літатиме на вертольоті…

http://www.segodnya.ua/news/14205744.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Де сидіти злодієві» пише – російський прем`єр у вчорашній «Розмові з Володимиром Путіном» зробив декілька заяв, що йдуть врозріз з політикою президента Медведєва або не враховують її…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251996/gde_sidet_voru

* * *

Також видання «Ведомости» в публікації «Деріпаску кинули оферту» пише – в боротьбі між Володимиром Потаніним і Олегом Деріпаскою за контроль над «Норнікелем» може відбутися перелом. «Норнікель» готовий викупити свої акції у UC Rusal за $12 млрд. Алюмінієва компанія відкинула оферту. Але її бажає обговорити міноритарій UC Rusal — група «Онексим» Михайла Прохорова…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/251994/deripaske_brosili_ofertu

* * *

Видання «Известия» в публікації «Обдаровані люди» пише - на сайті державних закупівель починає стихати передноворічний ажіотаж, а значить, час проводити ревізію святкових придбань державних відомств Росії. Незважаючи на те, що Дмитро Медведєв у своєму листопадовому посланні Федеральним зборам закликав чиновників рачительнее ставитися до бюджетних грошей, слуги народу і цього року не змогли відмовити собі в задоволенні витратити сотню-другу казенних тисяч на сувеніри, презенти і вечірки…

http://www.izvestia.ru/politic/article3149604/

(УНІАН)