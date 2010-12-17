Мер Москви сьогодні прилітає до Києва

17-18 грудня Київ з робочим візитом відвідає мер Москви Сергій СОБЯНІН.

Про це кореспонденту УНІАН у Москві повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, С.СОБЯНІН має прибути до Києва сьогодні ввечері. Під час візиту планується зустріч з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, а також не виключена зустріч з керівництвом України.

«Це перша закордонна поїздка новопризначеного мера Москви, що вкотре раз підкреслює стратегічні українсько-російські відносини», - сказав співрозмовник агентства.