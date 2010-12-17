Уряд на 50% скоротив штатну чисельність працівників Секретаріату Кабміну

Уряд на 50% скоротив штатну чисельність працівників Секретаріату Кабінету міністрів України. Відповідну постанову від 10 грудня оприлюднено на Урядовому порталі. Як зазначається, у постанові таке рішення прийнято на виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

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