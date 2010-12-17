Янукович здійснив ряд призначень у центральних органах державної влади
18:36, 17 грудня 2010Різне
0
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд призначень у центральних органах державної влади.
Своїми указами від 17 грудня В.ЯНУКОВИЧ призначив Миколу НАЗИМКА головою Державної пробірної служби України; Сергія ХАРЧЕНКА – головою Державної казначейської служби України; Сергія ГУРЖІЯ – головою Державної служби фінансового моніторингу України.
Тексти указів розміщено на сайті Президента України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter