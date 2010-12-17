Янукович здійснив ряд призначень у центральних органах державної влади

18:36, 17 грудня 2010
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд призначень у центральних органах державної влади.

Своїми указами від 17 грудня В.ЯНУКОВИЧ призначив Миколу НАЗИМКА головою Державної пробірної служби України; Сергія ХАРЧЕНКА – головою Державної казначейської служби України; Сергія ГУРЖІЯ – головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Тексти указів розміщено на сайті Президента України.

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