Янукович здійснив ряд призначень у центральних органах державної влади

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд призначень у центральних органах державної влади. Своїми указами від 17 грудня В.ЯНУКОВИЧ призначив Миколу НАЗИМКА головою Державної пробірної служби України; Сергія ХАРЧЕНКА – головою Державної казначейської служби України; Сергія ГУРЖІЯ – головою Державної служби фінансового моніторингу України. Тексти указів розміщено на сайті Президента України.

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