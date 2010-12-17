Україна сподівається, що ЄС не затягуватиме реалізацію плану дій з лібералізації візового режиму - Азаров

Україна сподівається, що Європейський Союз не затягуватиме реалізацію плану дій з лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі з президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ.

При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, що безвізовий режим для громадян країн Євросоюзу Україна запровадила 5 років тому і в результаті недоотримує досить значну суму коштів.

«Україна в односторонньому порядку скасувала візи для громадян Європейського Союзу. Ми, взагалі-то кажучи, втрачаємо пристойні гроші. 27 країн – мільйони громадян нічого не платять за українську візу, і це протягом п'яти років. Ми сподівалися, що Європейський Союз оцінить такий крок. На минулому саміті Україна – ЄС було надано план дій з реалізації режиму безвізового обміну. Хотілося б сподіватися, що Європейський Союз не затягуватиме з реалізацією цього плану», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр підкреслив, що Україна зі свого боку робить все необхідне для реалізації цього плану дій.

«З нашого боку Україна робить все для реалізації цього плану. Ми підписали угоду про реадмісію і повністю виконуємо зобов'язання у рамках реадмісії. Ми підписали, нарешті, з Росією угоду про демаркацію нашого сухопутного кордону і зараз проводимо велику роботу зі зміцнення нашого східного кордону. І, нарешті, ми готові до введення біометричних паспортів», - сказав М.АЗАРОВ.