Королевська і Шаповаленко обрані співголовами Ради підприємців при Верховній Раді

Народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА і голова Комітету захисту підприємців Львівщини Євгеній ШАПОВАЛЕНКО обрані співголовами Ради підприємців при Верховній Раді України.

Як повідомляли УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, сьогодні у Верховній Раді відбулося засідання робочої групи стосовно створення Ради підприємців при парламенті. У засіданні взяли участь представники союзів та об'єднань підприємців з Донецької, Львівської, Полтавської, Херсонської, Тернопільської, Вінницької, Київської, Рівненської, Запорізької, Одеської, Київської, Хмельницької областей.

Від парламенту співголовою Ради підприємців учасники засідання одностайно обрали Н.КОРОЛЕВСЬКУ, як «головного захисника інтересів підприємців у Верховній Раді».

З приводу другого співголови ради розгорілися жаркі дебати, і після кількох рейтингових голосувань було визначено дві кандидатури фіналістів: голови Комітету захисту підприємців Львівщини Є.ШАПОВАЛЕНКА і директора Вінницького інформаційно-аналітичного центру проблем підприємництва Ірини КАСЯН. У результаті другим співголовою Ради підприємців при Верховній Раді обраний Є.ШАПОВАЛЕНКО, а І.КАСЬЯН стала його заступником.

Рада підприємців при Верховній Раді займеться жорстким моніторингом тих рішень, які приймаються в парламенті, вона стане форпостом економічної свободи та ініціативною групою з розробки рішень, необхідних для розвитку економіки і підвищення добробуту людей, йдеться в повідомленні.

Найважливіше завдання для ради - розробка закону про статус малого і середнього бізнесу в Україні, в якому будуть чітко закріплені і параметри бізнесу, і формування спрощеної системи оподаткування, і стимули для розвитку ініціатив щодо створення нової економічної політики.

Також одним з найважливіших завдань, які стоять перед Радою підприємців при Верховній Раді, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає захист підприємців від репресій і тиску правоохоронних органів. Вона нагадала, що більшість у парламенті не підтримала її пропозицію створити Тимчасову слідчу комісію з фактів тиску на підприємців.

«Враховуючи, що правоохоронні органи по всій країні почали офіційно викликати для бесід підприємців, які виступали на Майдані проти Податкового кодексу, збирають особисті дані, заводять кримінальні справи на активістів, нам необхідно надавати гласності всі фактам тиску на бізнес, інакше нас роздавлять поодинці», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Учасники засідання прийняли за основу положення про Раду підприємців при Верховній Раді і створили координаційну групу з остаточного доопрацювання цього документа.