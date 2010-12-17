Головне на 17 грудня

Основні події сьогоднішнього дня



Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 255 із 289 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом припиняється дія закону, яким була встановлена заборона на нарахування пені за несвоєчасне внесення квартплати та плату за житлово-комунальні послуги.

В нині ухваленому законі передбачено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за ЖКП здійснюється на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.

Фінанси



Валовий зовнішній борг України протягом третього кварталу 2010 року збільшився на 6,7%, або на 6,989 млрд. дол. (з початку року – на 8%, або на 8,227 млрд. дол.) і на 1 жовтня 2010 року становив 111,623 млрд. дол.

Про це йдеться к повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, борг сектору державного управління в III кварталі п.р. збільшився на 22% – до 23,572 млрд. дол., борг сектору органів грошово-кредитного регулювання – на 21%, до 7,056 млн. дол.

За даними Нацбанку, борг банківського сектору України в ІІІ кварталі 2010 року зменшився на 1,4% – до 27,914 млрд. дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки зріс на 3,7% – до 47,644 млрд. дол.

За даними Нацбанку, основними чинниками зміни динаміки зовнішнього боргу за січень-вересень 2010 року були: залучення нових кредитних ресурсів обсягом 4,1 млрд. дол. секторами державного управління і органів грошово-кредитного регулювання, а також розміщення урядом єврооблігацій на суму 2 млрд. дол.; накопичення короткострокового боргу інших секторів за торговими кредитами і простроченій заборгованості – 3,3 млрд. дол. тощо.

Валютна структура валового зовнішнього боргу на 1 жовтня 2010 року порівняно з початком року змінилася неістотно. Найбільшою залишається частка заборгованості в доларах США (70,5%). Питома вага заборгованості в національній валюті за 9 місяців 2010 року зросла на 1,2 п.п. і становила 2,1%. Частка зобов`язань в СПЗ зросла з 12,6% до 13,3%, а зобов`язань в євровалюті – скоротилася з 12,4% до 11,2%.

Протягом 9 місяців 2010 роки спостерігалося поступове зростання частки короткострокового боргу (з 18,4% до 21,8%) у результаті значних темпів приросту обсягів короткострокових зобов`язань порівняно з довгостроковими.

Нацбанк відзначає, що довгостроковий зовнішній борг України збільшився з початку року на 3,5%, або на 2,9 млрд. дол., і становив 87,2 млрд. дол., короткостроковий зовнішній борг – зріс на 27,9%, або на 5,3 млрд. дол., і становив 24,4 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2009 році скоротився на 1,4%, або на 1,472 млрд. дол., і на 1 січня 2010 року становив 103,323 млрд. дол.

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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради як невідкладний проект Закону “Про засади запобігання і протидії корупції в Україні”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, В.ЯНУКОВИЧ неодноразово наголошував, що боротьба з корупцією – життєво необхідна справа, оскільки це явище загрожує національній безпеці та конституційному ладу в Україні.

Внесений законопроект передбачає впровадження дієвих механізмів для запобігання виникненню корупції, усунення причин та умов, які її породжують.

Законопроект розроблений Національним антикорупційним комітетом за підтримки Міністерства юстиції України. Також при підготовці проекту враховані пропозиції, які були висловлені фахівцями, науковцями та практиками.

Цей проект отримав схвальні відгуки з боку експертів Групи країн проти корупції Ради Європи (GRECO), яка відповідно до Плану дій Україна-ЄС контролює виконання взятих Україною на себе зобов’язань. Положення законопроекту також узгоджуються з положеннями Конвенції ООН проти корупції, наголошують в Адміністрації Президента.

Враховуючи актуальність розгляду даного законопроекту, В.ЯНУКОВИЧ звернувся до Верховної Ради з проханням розглянути даний проект як невідкладний з метою якнайшвидшого ухвалення, повідомили в АП.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9970/8,0090, на 12:00 звузився спред – 7,9975/8,0080. На час закриття торгів цінові рівні трохи знизилися – 7,9970/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2608/0,2611, на 12:00 ціни встановилися на значеннях 0,2608/0,2612. На час закриття ціни знизилися до 0,2605/0,2608. У Росії курс долар-рубль знизилися, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,6625 (-0,0777).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3235/1,3355. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6345/10,6530, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,6745/10,6945. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні впали до 10,5915/10,6040.

Призначення



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив ряд призначень у центральних органах державної влади.

Своїми указами від 17 грудня В.ЯНУКОВИЧ призначив Миколу НАЗИМКА головою Державної пробірної служби України; Сергія ХАРЧЕНКА – головою Державної казначейської служби України; Сергія ГУРЖІЯ – головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Тексти указів розміщено на сайті Президента України.

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Народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА і голова Комітету захисту підприємців Львівщини Євгеній ШАПОВАЛЕНКО обрані співголовами Ради підприємців при Верховній Раді України.

Як повідомляли УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, сьогодні у Верховній Раді відбулося засідання робочої групи стосовно створення Ради підприємців при парламенті. У засіданні взяли участь представники союзів та об'єднань підприємців з Донецької, Львівської, Полтавської, Херсонської, Тернопільської, Вінницької, Київської, Рівненської, Запорізької, Одеської, Київської, Хмельницької областей.

Від парламенту співголовою Ради підприємців учасники засідання одностайно обрали Н.КОРОЛЕВСЬКУ, як «головного захисника інтересів підприємців у Верховній Раді».

З приводу другого співголови ради розгорілися жаркі дебати, і після кількох рейтингових голосувань було визначено дві кандидатури фіналістів: голови Комітету захисту підприємців Львівщини Є.ШАПОВАЛЕНКА і директора Вінницького інформаційно-аналітичного центру проблем підприємництва Ірини КАСЯН. У результаті другим співголовою Ради підприємців при Верховній Раді обраний Є.ШАПОВАЛЕНКО, а І.КАСЬЯН стала його заступником.

Рада підприємців при Верховній Раді займеться жорстким моніторингом тих рішень, які приймаються в парламенті, вона стане форпостом економічної свободи та ініціативною групою з розробки рішень, необхідних для розвитку економіки і підвищення добробуту людей, йдеться в повідомленні.

Найважливіше завдання для ради - розробка закону про статус малого і середнього бізнесу в Україні, в якому будуть чітко закріплені і параметри бізнесу, і формування спрощеної системи оподаткування, і стимули для розвитку ініціатив щодо створення нової економічної політики.

Також одним з найважливіших завдань, які стоять перед Радою підприємців при Верховній Раді, Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає захист підприємців від репресій і тиску правоохоронних органів. Вона нагадала, що більшість у парламенті не підтримала її пропозицію створити Тимчасову слідчу комісію з фактів тиску на підприємців.

«Враховуючи, що правоохоронні органи по всій країні почали офіційно викликати для бесід підприємців, які виступали на Майдані проти Податкового кодексу, збирають особисті дані, заводять кримінальні справи на активістів, нам необхідно надавати гласності всі фактам тиску на бізнес, інакше нас роздавлять поодинці», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Учасники засідання прийняли за основу положення про Раду підприємців при Верховній Раді і створили координаційну групу з остаточного доопрацювання цього документа.

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Уряд на 50% скоротив штатну чисельність працівників Секретаріату Кабінету міністрів України.

Відповідну постанову від 10 грудня оприлюднено на Урядовому порталі.

Як зазначається, у постанові таке рішення прийнято на виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

Міжнародні відносини



Україна сподівається на плідну співпрацю з Угорщиною в атомній енергетиці і у військово-технічній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з президентом Угорщини Палом ШМІТТОМ.

«Україна – країна, що має в своєму розпорядженні весь комплекс, як машинобудування у галузі атомної енергетики, так і фахівців, котра сама побудувала недавно два енергоблоки. І ми могли б взяти участь у реконструкції та будівництві вашої атомної станції», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що в світі навряд чи можна знайти іншу таку країну, як Україна, де виготовлялося б усе необхідне для будівництва атомних станцій.

«Ми, починаючи з наступного року, приступаємо до будівництва 3-го і 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. Тому я бачу дуже великі перспективи в співпраці між Україною і Угорщиною», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що Україна зацікавлена в швидкій підготовці нової міжурядової угоди про транспортування відпрацьованого ядерного палива.

Кажучи про військово-технічну сферу, М.АЗАРОВ зазначив, що Україна виготовляє сучасні двигуни для вертольотів.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором ОРБАНОМ у Києві прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сказав, що вважає за необхідне урядам України і Угорщини вжити заходів для активізації двосторонньої співпраці.

Для визначення конкретних напрямків розвитку співпраці М.АЗАРОВ запропонував угорському колезі в першому кварталі 2011 року провести засідання українсько-угорської міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.

Глава уряду України зазначив, що необхідно проаналізувати інвестиційні можливості обох сторін, також детального аналізу вимагає питання виконання проекту «Дунайські ініціативи».

М.АЗАРОВ також запропонував угорській стороні розглянути можливість продовження ширококолійної залізниці, будівництвом якої займається російська сторона в напрямку Відня, до Будапешта.

Крім того, він запропонував Угорщині розглянути можливість співпраці з українськими підприємствами щодо будівництва блоків атомних електростанцій на території Угорщини.

При цьому прем'єр-міністр України зазначив, що Угорщина є хорошим сусідом України, а Україна має намір налагоджувати добросусідські відносини з усіма країнами-сусідами. «Політика нашого уряду полягає в тому, щоб вибудовувати добрі відносини з усіма нашими сусідами – і з Росією, і з Польщею, і з Угорщиною.

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17-18 грудня Київ з робочим візитом відвідає мер Москви Сергій СОБЯНІН.

Про це кореспонденту УНІАН у Москві повідомило інформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, С.СОБЯНІН має прибути до Києва сьогодні ввечері. Під час візиту планується зустріч з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, а також не виключена зустріч з керівництвом України.

«Це перша закордонна поїздка новопризначеного мера Москви, що вкотре раз підкреслює стратегічні українсько-російські відносини», - сказав співрозмовник агентства.

ПЕК



Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виключає можливість повторення українсько-російського газового конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з Президентом Угорської Республіки Палом ШМІТТОМ.

«Такого більше ніколи не буде», - запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, все, що відбувалось в останні 5 років, у газових відносинах України і Росії і від чого страждала Європа, пішло в небуття.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що цього року Україна підписала Європейську енергетичну хартію і стала членом Енергетичного європейського співтовариства.

Також він нагадав, що за минулий рік Україна відновила стратегічні відносини з Росією.

«І сьогодні в нас немає жодних розбіжностей щодо транзиту і постачання російського газу», - підкреслив глава держави.

Крім того, він зауважив, що українська газотранспортна система знаходиться у стабільному і надійному стані.

Також, за словами В.ЯНУКОВИЧА, у підземні газосховища на західному кордоні України на сьогодні закачано 25 млн. кубометрів газу, що є достатнім ресурсом.

В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що Європа та Росія спільно з Україною реалізують проект модернізації української ГТС.

На думку глави держави, цей проект може позитивно вплинути на об’єднання як споживачів, так і постачальників російського газу.

«Ми такий проект внесли на розгляд Росії та ЄС і сподіваємось, що цей проект пройде усі необхідні процедури і ми почнемо, коли прийде час, його реалізовувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що крім модернізації української ГТС цей проект передбачає збільшення обсягів прокачування газу, а також збільшення надійності газотранспортної системи України, а також відкриває шлях до прозорого управління українською ГТС.

На думку Президента, і Росія, і Європа зацікавлені в участі у цьому проекті, оскільки він дозволить мати більшу інформацію про роботу системи.

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Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними, у січні-листопаді ц.р. скоротилося на 22,1%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 27,663 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що при цьому транзит до країн Європи у січні-листопаді ц.р. становив 18,645 млн. тонн нафти, що на 30,7% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-листопаді ц.р. філіалом ВАТ «Укртранснафта» «МН Дружба» у цілому транспортовано 18,972 млн. тонн нафти, що на 19,8% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Філіалом ОАО «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи» усього перекачано 8,691 млн. тонн нафти, що на 26,7% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-листопаді ц.р. частка транзитного обсягу перекачування нафти у загальному обсязі нафтоперекачування становила 67,4%, а частка нефтеперекачування на нафтопереробні підприємства України – 32,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 5,9%, або на 2,431 млн. тонн, порівняно з 2008 роком, до 38,535 млн. тонн. При цьому транзит до країн Європи у 2009 році становив 29,112 млн. тонн нафти, що на 11,4%, або на 3,731 млн. тонн менше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить до структури НАК «Нафтогаз України») і включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

Будівництво



Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 246 із 285 народних депутатів України, зареєстрованих у сесійній залі.

Із Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується вилучити статтю 791. Цією статтею передбачено, що недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції або прийняття в експлуатацію об`єктів чи споруд, а також недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об`єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, передбачено збільшення штрафів за порушення вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, а також за порушення законодавства під час планування і забудови територій та за самочинне будівництво.

Планується удосконалення дозвільної системи у будівництві здійснювати за рахунок:

зменшення кількості дозвільних і погоджувальних процедур, скорочення часу їхнього проходження та переліку необхідних документів;

запровадження у дозвільній системі у будівництві принципів мовчазної згоди, єдиного вікна та організаційної єдності;

здійснення окремих видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру на основі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства;

персоніфікації відповідальності суб’єктів архітектурної діяльності, поступового переходу від ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єкта архітектури, до професійної атестації виконавців окремих видів робіт.

АПК

Цього роки органи прокуратури порушили 44 кримінальні справи за фактами нестачі зерна Аграрного фонду на загальну суму 175,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, органами прокуратури проведені перевірки додержання вимог законодавства при використанні бюджетних коштів Аграрним фондом, збереженні зерна державного інтервенційного фонду та законності митного контролю експортних операцій із зерном, якими виявлено численні порушення.

Так, прокуратурою Сумської області 12 листопада 2010 року порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України стосовно службових осіб одного з державних підприємств області, які з метою розтрати майна підприємства, придбали у комерційної структури зерно кукурудзи за завідомо завищеною ціною, чим спричинили збитки державі на загальну суму понад 2,3 млн. грн.

За фактами нестачі зерна Аграрного фонду, його розтрати, привласнення тощо до суду для розгляду по суті у поточному році прокурорами направлено 15 кримінальних справ, у яких загальна сума збитків, завданих злочинами, становить 38,4 млн. грн. Зокрема, прокуратурою Житомирської області 10 листопада 2010 р. направлено до суду кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 КК України за обвинуваченням власника одного з приватних підприємств, який реалізував зерно пшениці, що перебувало у заставі, іншому суб`єкту господарювання, внаслідок чого стало неможливим вчасне погашення одержаної позики та призвело до нанесення збитків Аграрному фонду на суму 2,4 млн. грн. З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно обвинуваченого на загальну суму 2,5 млн. грн. та останнім добровільно відшкодовано 300 тис. грн.

Прокуратурою Запорізької області у листопаді направлено до суду кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України за обвинуваченням заступника директора одного з місцевих ТОВ, який незаконно реалізував пшеницю Аграрного фонду України на суму понад 19 млн. грн.

З метою захисту інтересів держави прокурорами також вживалися заходи цивільно-правового впливу. У поточному році сума, на яку задоволено позови прокурорів щодо усунення порушень законодавства на ринку зерна, з урахуванням добровільного відшкодування, становила 31,5 млн. грн. У провадженні судових інстанцій перебуває 25 справ за позовами прокурорів з цих питань на загальну суму близько 70 млн. грн.

Загалом у 2010 році прокурорами порушено 44 кримінальні справи за фактами нестачі зерна Аграрного фонду на загальну суму 175,5 млн. грн., внесено 702 приписи та подання, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 447 посадових осіб, у тому числі 34 посадовців органів контролю.

Соцполітика

У 22 регіонах України кількість штатних працівників скоротилася, а в кожному регіоні від 3% до 7,3% штатних працівників перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості.

Такі цифри зайнятості населення, посилаючись на дані Державного комітету статистики, регіональних управлінь статистики і облдержадміністрацій, наводить Comments.ua.

В цілому по Україні різниця працевлаштованих і вибулих працівників у відсотках до середньосписочної кількості штатників була негативною - 1,47%. У липні-вересні лише у двох регіонах кількість працевлаштованих громадян перевищувала кількість звільнених - у Рівненській і (0,46%) і Кіровоградській (0,28%) областях.

Крім того, у кожному регіоні від 3% до 7,3% штатних працівників перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості. Протягом року в Україні скорочується кількість працівників, що перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості. Так, якщо у січні в цілому по країні таких було 11,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, то у квітні - 8,2%, липні - 5,8%, жовтні - 4,5%.

Станом на жовтень найбільш неблагополучними були Запорізька (7,3%), Львівська і Івано-Франківська (по 6,1%) області.

Краще за всіх з липня по жовтень боролися з прихованим безробіттям на Кіровоградщині (скорочення на 3,5% і плюс 12 позицій у рейтингу), Закарпатті (3,3% - 13 позицій) і Рівненщині (3,2% - 16 позицій).

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В Україну щорічно надходить від 5 до 8 млрд. доларів грошових переказів від мігрантів, які офіційно працюють за межами країни.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Манфред ПРОФАЗІ та національний координатор Міжнародної організації праці в Україні Василь КОСТРИЦЯ.

"У минулому році Україна отримала близько 5 мільярдів доларів, які надіслали трудові мігранти до своїх домівок", - сказав М.ПРОФАЗІ.

У свою чергу, В.КОСТРИЦЯ додав, що у докризові роки сума коштів, які українські заробітчани переказували своїм родинам в Україні, становила близько 8 млрд. доларів.

За словами М.ПРОФАЗІ, грошові перекази трудових мігрантів посідають у загальному фінансовому потоці друге місце. "За оцінками, в 2009 році мігранти переказали до країн свого походження близько 414 млрд. дол., і ця сума за останні 10 років подвоїлась", - зазначив він.

Голова Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні підкреслив, що міграція може бути дуже корисною як для країни, з якої походять мігранти, так і для країни, яка приймає їх для працевлаштування, але лише за умови ефективного управління міграційними процесами.

"Зростання грошових переказів і є одним із проявів цього позитивного зв`язку між міграцією і розвитком країни, оскільки, за оцінками Світового банку, зростання грошових переказів на 10% призводить до зниження на 3,5% кількості населення, що живе за межею бідності", - зазначив М.ПРОФАЗІ.

В.КОСТРИЦЯ додав, що світова економічна криза призвела до зниження доходів мігрантів, а в результаті - і до зниження обсягу грошових переказів. "І Світовий банк, і МВФ, і Міжнародна організація з міграції, і Міжнародна організація праці, і ОБСЄ розглядають ці надходження, насправді, як один із найважливіших джерел фінансування національних економік країн, з яких походять мігранти", - зазначив національний координатор Міжнародної організації праці в Україні.

Довідка УНІАН. Генеральна Асамблея ООН за рекомендацію Економічної та Соціальної ради оголосила 18 грудня Міжнародним днем мігранта. У цей день в 1990 році було ухвалено Міжнародну конвенцію про захист прав усіх трудівників-мігрантів і членів їхніх сімей.

Транспорт



У Києві відкрито автомобільний рух по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу.

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який відкривав рух на переході, подякував будівельникам за оперативне завершення об`єкта і підкреслив, що автомобільний рух по мосту істотно поліпшить транспортну ситуацію в столиці.

Він зазначив, що будівництво моста розпочалося в 2003 році і в експлуатацію його планувалося здати в 2006 році, проте через зміну влади терміни здачі об`єкта дуже затяглися.

На церемонії відкриття руху на запрошення М.АЗАРОВА був присутній представник Міжнародного валютного фонду в Україні Макс АЛЬЄР.

«Я запросив його, щоб він своїми очима побачив, на що частково витрачаються гроші кредиту, і щоб кияни теж знали, що гроші не розбазарюються, а пускаються в справу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він подякував представникові МВФ за фінансову допомогу.

«Давайте ми поаплодуємо панові АЛЬЄРУ за його допомогу нам у вирішенні складних завдань, які стоять перед нашою країною», - сказав він.

Довідка УНІАН. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро в Києві було розпочате в липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість становить 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини.

Залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро в Києві об`єднує дві складові: залізничну – дві колії, і автомобільну – дорога із шести смуг (по три в кожному напрямку). Довжина моста – 1066,2 м, будівельна довжина залізничних колій – 32,71 км, довжина автомобільних підходів – 15,08 км. Усього планом передбачено будівництво 170 опор і монтаж 169 прогонних споруд.

Пропускна спроможність моста становитиме 60 тис. автомобілів і 120 пар потягів за добу.

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання Лівого і Правого берегів Дніпра. Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній гілці моста.

27 вересня 2010 р. в Києві відбулося урочисте відкриття залізничного сполучення через Дніпро по новому залізнично-автомобільному мостовому переходу.

Повністю міст планується завершити до вересня 2011 р.

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Через сильний снігопад, який продовжується декілька годин, Державтоінспекція обмежила в'їзд в Одесу великовантажного транспорту і нерейсових автобусів, керуючись грудневим рішенням міськвиконкому про недопущення у місто вантажівок у разі занесення автомагістралей снігом.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво обласного управління ДАІ звернулося до водіїв з пропозицією «утриматися на деякий час від виїзду за місто, а якщо поїздку не відкласти, то дотримуватися безпеки дорожнього руху. На дорозі зі слизьким покриттям не слід проводити різких маневрів і гальмувань, видавлювати зчеплення і переключати передачі». ДАІ також просить «не залишати транспорт на проїжджій частині, оскільки це заважає роботі снігоприбиральної техніки».

Снігоприбиральна техніка, як повідомляють водії, з яким вдалося поспілкуватися кореспонденту УНІАН, поки що не вийшла на вулиці, унаслідок чого «проїжджа частина основних магістралей перетворюється на суцільний автомобільний затор».

Припинило роботу в зв'язку “з обмерзанням злітно-посадочної смуги” комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Одеса". За словами прес-секретаря аеропорту Марії ПОПОВИЧ, «зараз проводиться очищення злітно-посадочної смуги завдовжки 2800 метрів».

Тим часом, рясний снігопад триває, і з урахуванням мінусової температури повітря міські автомагістралі і злітно-посадочна смуга аеропорту вночі можуть бути занесені снігом. За повідомленням Гідрометеоцентру, впродовж 17-20 грудня в Одеській області очікується посилення південно-західного вітру, місцями пориви 15-20 м/с, сніг, заметіль і ожеледь. Прогнозована температура повітря в Одесі - 6-8 градусів, а на півночі області до 14 градусів морозу.

Різне



На більшості територій України показники захворюваності населення на грип та ГРВІ станом на 16 грудня знаходяться нижче епідемічних порогів або перевищують їх незначно.



Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у Житомирській та Сумській областях спостерігалось перевищення епідемічних порогів більш як у 1,5 рази.

У Полтавській області зменшився рівень захворюваності.

Незначне перевищення епідемічних порогів зареєстровано у наступних областях: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Спостерігається перевищення епідемічного порогу на 261 адміністративних територіях (у Криму – на 7, у Вінницькій області – на 19, у Волинській області – на 9, у Дніпропетровській області – на 23, у Донецькій області – на 13, у Запорізькій області – на 10, у Луганській - на 13). На цих територіях введено протигрипозний режим.

Всього в Україні введено обмежувальні заходи у 1110 школах та у 59 дитячих дошкільних закладах (у Полтавській області – 151, у Львівській області - 236, у Вінницькій області - 137, у Донецькій області - 104, Рівненській області – 115, Тернопільській області - 50.).

Міста, де закриті усі школи – Львів, Дрогобич (Львівська область), Новогродівка, Сніжне, Краматорськ та Артемівськ (Донецька область), Полтава та Рівне.

Всього в Україні проти грипу щеплено 457 тисяч осіб. Щеплювальна кампанія продовжується.

Лабораторно підтверджуються віруси грипу типу А (у тому числі H1N1 пандемічний) та В (домінує).

Зафіксовано один летальний випадок у Львівській області.

(УНІАН)

