Попов і Собянін підготують Програму співпраці Києва і Москви на 2011-2013 роки

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ та мер Москви Сергій СОБЯНІН підписали заяву про підготовку проекту Програми співробітництва між органами виконавчої влади двох столиць на 2011-2013 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулося під час зустрічі С.СОБЯНІНА та О.ПОПОВА у Києві. Зустріч проходила частково за участі преси.

Як зазначається у заяві, сторони домовились відновити діяльність двосторонньої Ради ділового співробітництва та регулярного проведення її засідань з актуальних питань.

У документі йдеться, що на сьогодні створені сприятливі умови для виходу українсько-російського стратегічного партнерства на якісно новий рівень.

Згідно з заявою, сторони надають особливого значення розширенню та активізації зв’язків між Києвом та Москвою у торговельно-економічній, інвестиційній та інших сферах.

Основними завданням у цих напрямах є сприяння співробітництву та обміну досвідом у сфері розвитку міст, містобудування та реконструкції старого й аварійного житла, комунального господарства, державного і муніципального управління, реформування промислових територій.

Також основними напрямами співробітництва є поглиблення зв’язків у галузі економіки, торгівлі, інвестицій у науково-технічну сферу, в тому числі проведення наукових досліджень, створення інноваційних компаній і проведення спільних експертних програм. Київ та Москва передбачають обмін досвідом у сфері енергозбереження, модернізації транспортних систем, а також поглиблення зв’язків у галузі охорони здоров’я, культури й освіти тощо.

Сторони домовились всебічно сприяти налагодженню прямих зв’язків між господарюючими суб’єктами усіх видів власності та створювати для їхньої взаємодії найбільш сприятливий економічний режим.

«Мы готові взаємодіяти і будувати відносини з Києвом і в галузі економіки, і в галузі інвестицій. І будемо створювати усі найсприятливіші основи для такого роду взаємодії», - запевнив С.СОБЯНІН. За його словами, український бізнес має почуватися у Москві максимально комфортно і максимально захищено.

«Принаймні, я зроблю усе для того, аби це було саме так», - наголосив мер Москви.

Наприкінці зустрічі О.ПОПОВ і С.СОБЯНІН обмінялись подарунками. Голова КМДА вручив меру Москви статуетку Архістратига Михаїла і книгу столиці України та отримав у подарунок чашу із зображенням визначних пам`яток російської столиці.