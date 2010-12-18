Мірошниченко: влада має вибачитись, якщо провина Тимошенко не буде доведена

Представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО вважає, що влада має вибачитися перед лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО, якщо її провина не буде доведена.

Про це він заявив у п’ятницю ввечері в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання, чи посадять Ю.ТИМОШЕНКО до в`язниці.

"Якщо буде доведена провина - зобов`язані посадити, якщо не буде доведена - повинні вибачитись. І не знаю, зросте рейтинг чи ні, але повинні будуть принести свої вибачення людині, яка не є винною", - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Водночас він відмовився прогнозувати ймовірність доведення провини Ю.ТИМОШЕНКО. За словами депутата, він би був поганим правником, аби вдався до прогнозів. "Я вважаю, що політики повинні нести політичну відповідальність", - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

При цьому він запевнив, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО не є політичною. "Той факт, що відбувається аудит влади, для демократичних країн є нормальним, але те, що, на жаль, у нашій країні політики, незважаючи на те, порушували вони закон чи не порушували, продовжують свою політичну діяльність, це є українська практика, і вона має залишитися в минулому", - додав він.