У Білорусі кандидати в Президенти від демсил закликають виборців вийти на вулицю 19 грудня

У Білорусі кандидати в Президенти від демократичних сил закликають виборців вийти на Жовтневу площу Мінська 19 грудня з вимогою провести нові президентські вибори без участі чинного глави держави Олександра ЛУКАШЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на спільній прес-конференції в Мінську заявили кандидати в Президенти Андрій САННИКОВ і Володимир НЕКЛЯЄВ.

"Вибори переходять в основну стадію. Завтра – день голосування. Все, що було донині, все, що влада намагалася подати як спробу демократизації, закінчується. Влада вважає, що вже достатньо і спостерігачів, й демонстрації ігор у демократію", - сказав В.НЕКЛЯЄВ.

На його думку, О.ЛУКАШЕНКО не має права брати участь у виборах. "ЛУКАШЕНКО і сьогодні нелегітимний. І сьогодні він не має права брати участі у виборах", - вважає кандидат у Президенти.

У свою чергу, А.САННИКОВ сказав, що вже зараз запущено в дію механізми фальсифікації, зокрема, за рахунок насильницької організації дострокового голосування. "Ми не розраховуємо, що механізм фальсифікації буде зупинено. Він запущений, і все робиться для того, щоб диктатор зберіг владу. Фальсифікація результатів виборів – це злочин і злочин серйозний. Народ позбавляють права голосу, і єдиний шлях відстояти наші голоси – це наша Площа", - заявив він.

"П`ять днів дострокового голосування – це окремий вектор фальсифікацій. Дострокове голосування – це прямі фальсифікації, і у нас є докази, які ми надамо спостерігачам усіх країн. Завтра, після 20.00, коли закінчиться голосування, ми зустрічаємося на Площі – це наш єдиний спосіб протистояння фальсифікаціям. Ми вимагатимемо нових виборів – виборів без ЛУКАШЕНКА. Це мирний протест, і влада зобов`язана його оцінити як мирний. Влада повинна усвідомлювати, що народ має право на цей мирний протест", - заявив В.НЕКЛЯЄВ.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі, відповідно до національного законодавства, за тиждень до дня виборів проводиться дострокове голосування. За оцінками альтернативних кандидатів у Президенти, на цей раз в достроковому голосуванні взяли участь майже 10% виборців від загальної кількості - 7 млн. чоловік.