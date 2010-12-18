ГОЛОВНЕ на 18 грудня

Головні події першої половини дня

Влада

Ставлення ЄС до України залежить від об`єктивності процесу над лідером БЮТ, екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Про це заявив експерт Європейського центру політичних досліджень (CEPS) Майкл ЕМЕРСОН в ході експертного опитування Інституту Горшеніна про те, як ситуація з кримінальним переслідуванням лідера української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО може позначитися на взаємовідносинах України з ЄС.

Зокрема, М.ЕМЕРСОН відзначив, що ставлення Євросоюзу ґрунтуватиметься на даних, які можуть з`ясуватися під час судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО, якщо такий процес відбудеться.

«Чи він проводитиметься відповідно до найвищих стандартів юридичної практики, включаючи прозорість і об`єктивність цього судового процесу, а також незалежність судової влади від політики. Суд над Михайлом ХОДОРКОВСЬКИМ і повторний судовий процес в Росії ілюструють, як бути не повинно. Ставлення Європейського Союзу також формуватиметься під впливом доказів застосування до процесу над Ю.ТИМОШЕНКО єдиних стандартів правосуддя, або подвійних стандартів, за яких у бізнесових або фінансових обставинах, подібних до справи Ю.ТИМОШЕНКО, до відповідачів ставляться поблажливо через їх зв`язки з нинішнім керівництвом України», - сказав експерт. Він додав: «Враховуючи виключно високий суспільний статус Ю.ТИМОШЕНКО, зрозуміло, що ці питання не ігноруватимуться».

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих у рамках Кіотського протоколу.

Як заявили в БЮТ, головне звинувачення Генпрокуратури – «виплата пенсій людям під час розпалу світової фінансової кризи за рахунок коштів, які одержала Україна в рамках Кіотського протоколу». У БЮТ наголосили, що вичерпну відповідь щодо екологічних грошей Ю.ТИМОШЕНКО дала ще 2 грудня під час тригодинного допиту як свідок: "Я пояснила слідчим, що гроші, одержані від реалізації Кіотського протоколу: це досить великі гроші – 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони перебувають на спеціальних рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, і що у будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без винятку процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені".

Як 18 грудня повідомили в ГПУ, Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України обрав запобіжний засіб у вигляді арешту колишньому міністру охорони навколишнього природного середовища Георгію ФІЛІПЧУКУ.

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Представник Президента України у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО вважає, що влада має вибачитися перед лідером партії "Батьківщина" Юлією ТИМОШЕНКО, якщо її провина не буде доведена. Про це він заявив у п’ятницю ввечері в ефірі програми "Велика політика" на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання, чи посадять Ю.ТИМОШЕНКО до в`язниці.

"Якщо буде доведена провина - зобов`язані посадити, якщо не буде доведена - повинні вибачитись. І не знаю, зросте рейтинг чи ні, але повинні будуть принести свої вибачення людині, яка не є винною", - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Водночас він відмовився прогнозувати ймовірність доведення провини Ю.ТИМОШЕНКО. За словами депутата, він би був поганим правником, аби вдався до прогнозів. "Я вважаю, що політики повинні нести політичну відповідальність", - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

При цьому він запевнив, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО не є політичною. "Той факт, що відбувається аудит влади, для демократичних країн є нормальним, але те, що, на жаль, у нашій країні політики, незважаючи на те, порушували вони закон чи не порушували, продовжують свою політичну діяльність, це є українська практика, і вона має залишитися в минулому", - додав він.

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Печерськии районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України обрав міру запобіжного заходу у вигляді арешту колишньому міністру охорони навколишнього природного середовища Георгію ФІЛІПЧУКУ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 13 грудня 2010 порушила кримінальну справу стосовно Г.ФІЛІПЧУКА за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). За підозрою у вчиненні вказаного злочину він був затриманий 14 грудня у порядку, передбаченому ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України.

Фінанси

У 2011 році буде знижено рівень боргів України до 30% по відношенню до ВВП. Про це заявив в ефірі програми «ШустерLive» на телеканалі “Україна” у п’ятницю ввечері перший заступник міністра фінансів України Вадим КОПИЛОВ.

За його словами, «це крок вперед».

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На базі Сумського державного університету відкрито Центр фінансового моніторингу. Це спільний проект СумДУ і Навчально-методичного центру перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, повідомили УНІАН у прес-службі університету.

До цього подібні центри функціонували тільки в Києві, Харкові і Львові. Суми стали четвертим містом, де фахівці зможуть підвищити свою кваліфікацію у сфері фінансово-економічної безпеки.

За словами ректора університету Анатолія ВАСИЛЬЄВА, особливо це важливо в контексті ухвалення цього року нової редакції Закону України «Про запобігання і протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом». У реалізації цього проекту виш розраховує на співпрацю з контролюючими і правоохоронними органами.

Потенційними слухачами Центру фінансового моніторингу можуть стати професійні учасники ринку цінних паперів, співробітники страхових компаній, кредитних установ, адміністратори недержавних пенсійних фондів, а також ріелтори.

Столиця

У Києві підвищений на 35% тариф на тепло і гарячу воду Київська міська державна адміністрація має намір запровадити на місяць пізніше терміну, визначеного Національною комісією регулювання електроенергетики, тобто – з лютого 2011 року, а не з січня. Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник глави КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

Він відзначив, що підвищення складе саме стільки, скільки встановила НКРЕ – 35%, хоча, за словами О.МАЗУРЧАКА, цей тариф передбачає лише підвищення тарифу на постачання тепла від центральних теплових пунктів, але не враховує подачу тепла по трубах до будинків і в самих будинках. Міські власті, за його словами, вирішили не нараховувати відповідний додатковий відсоток до тих 35%, які встановила НКРЕ. Ця різниця в тарифах покриватиметься з бюджету міста за той місяць, на який планується відстрочити введення підвищеного тарифу.

«Ми зробимо все, щоб зробити відстрочку і ввести (новий тариф на тепло – УНІАН) з 1 лютого, на місяць пізніше. Буде 35%, тобто стільки, скільки прийняла НКРЕ. Інше ми повинні будемо покрити з місцевого бюджету», - сказав О.МАЗУРЧАК.

На запитання, чи має місто покривати різницю в тарифах не тільки за січень, але і за період, починаючи з серпня 2010 року, О.МАЗУРЧАК відповів: «Два мільярди ми покрили повністю. Це ми покрили до серпня. А з серпня - це вже турбота держави».

Як пояснив О.МАЗУРЧАК, із серпня вступив в силу закон про державний регулятор. «А в цьому законі про комунальні послуги написано: хто встановлює тарифи, той передбачає покриття різниці в тарифах», - відзначив О.МАЗУРЧАК.

Що ж до січня, то в даному випадку мерія покриватиме різницю зі свого бюджету. «Це вже ми не пустили (тариф – УНІАН), тому: хто винен – той і покриває», - сказав О.МАЗУРЧАК.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики підвищила тариф на теплову енергію з урахуванням її транспортування і постачання для «Київенерго», що відпускається для потреб населення, на 35% з 1 січня 2011 року.

Зокрема, тариф «Київенерго» на теплову енергію для населення з приладами обліку з 1 січня зросте на 35%, або на 44,4 грн., до 171,25 грн. за Гкал (без ПДВ); для населення без приладів обліку – також на 35%, або на 43,91 грн., до 125,47 грн. за Гкал (без ПДВ).

Крім того, комісія підвищила тариф «Киеенерго» на теплову енергію, що відпускається бюджетним організаціям, на 18,8% - до 476,64 грн. за Гкал (без ПДВ).

Тариф компанії на теплову енергію, що постачається іншим споживачам (промислові споживачі), збережений на колишньому рівні – 563,46 грн. за Гкал (без ПДВ).

У нових тарифах компанії враховані витрати на виробництво, транспортування і постачання теплової енергії.

Нагадаємо, що «Київенерго» постачає теплову енергію для потреб населення на адресу житлово-експлуатаційних контор, які, у свою чергу, виставляють побутовим абонентам остаточні рахунки за спожите тепло з урахуванням витрат ЖЕКів на обслуговування усередині будинкових мереж.

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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ та мер Москви Сергій СОБЯНІН підписали заяву про підготовку проекту Програми співробітництва між органами виконавчої влади двох столиць на 2011-2013 роки. Як передає кореспондент УНІАН, підписання відбулося під час зустрічі С.СОБЯНІНА та О.ПОПОВА у Києві. Зустріч проходила частково за участі преси.

Як зазначається у заяві, сторони домовились відновити діяльність двосторонньої Ради ділового співробітництва та регулярного проведення її засідань з актуальних питань.

У документі йдеться, що на сьогодні створені сприятливі умови для виходу українсько-російського стратегічного партнерства на якісно новий рівень.

Згідно з заявою, сторони надають особливого значення розширенню та активізації зв’язків між Києвом та Москвою у торговельно-економічній, інвестиційній та інших сферах.

Основними завданням у цих напрямах є сприяння співробітництву та обміну досвідом у сфері розвитку міст, містобудування та реконструкції старого й аварійного житла, комунального господарства, державного і муніципального управління, реформування промислових територій.

Також основними напрямами співробітництва є поглиблення зв’язків у галузі економіки, торгівлі, інвестицій у науково-технічну сферу, в тому числі проведення наукових досліджень, створення інноваційних компаній і проведення спільних експертних програм. Київ та Москва передбачають обмін досвідом у сфері енергозбереження, модернізації транспортних систем, а також поглиблення зв’язків у галузі охорони здоров’я, культури й освіти тощо.

Сторони домовились всебічно сприяти налагодженню прямих зв’язків між господарюючими суб’єктами усіх видів власності та створювати для їхньої взаємодії найбільш сприятливий економічний режим.

«Мы готові взаємодіяти і будувати відносини з Києвом і в галузі економіки, і в галузі інвестицій. І будемо створювати усі найсприятливіші основи для такого роду взаємодії», - запевнив С.СОБЯНІН. За його словами, український бізнес має почуватися у Москві максимально комфортно і максимально захищено.

«Принаймні, я зроблю усе для того, аби це було саме так», - наголосив мер Москви.

Наприкінці зустрічі О.ПОПОВ і С.СОБЯНІН обмінялись подарунками. Голова КМДА вручив меру Москви статуетку Архістратига Михаїла і книгу столиці України та отримав у подарунок чашу із зображенням визначних пам`яток російської столиці.

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Завтра об 11.00 у центрі Києва розпочнеться святкування Дня Святого Миколая. Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Святий Чудотворець прибуде до Києва, на Хрещатик, аби передати голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ «Світлий посох» – символ новорічного світла, вогники від якого помандрують у кожен район міста, щоб 25 грудня засвітити районні ялинки.

На Майдані Незалежності діти влаштують акцію подяки Святому Миколаю. На гостей свята чекають конкурси та інтерактивні забави, зустріч зі Святим Миколаєм, концерт кращих дитячих колективів України за участю співачки ГАЙТАНИ. Розпочнеться концерт на Майдані Незалежності о 12.00 і триватиме орієнтовно до 17.00.

Транспорт

17 грудня у Чорному морі, біля кримського мису Тарханкут (3 км від смт Чорноморське), внаслідок складних погодних умов зірвалося з якірної стоянки і сіло на мілину суховантажне судно “Ібрагім Янкі” під прапором Камбоджі. Як повідомляє прес-служба МНС, судно з екіпажем із 15 осіб прямувало з порту Миколаїв до Туреччини з вантажем 5,5 тис. тонн металу.

Жертв, постраждалих та загрози навколишньому середовищу немає.

Согодні буксирами порту „Центавр” і „Чорноморнафтогазу” планується розпочати роботи зі зняття судна з мілини.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, з суховантажу запросили допомоги в українського теплоходу, який проходив поряд. Екіпаж теплоходу повідомив про лихо на пост відділу прикордонної служби «Чорноморське».

Прикордонники організували спостереження за судном «Ібрагім Янкі». Та, незважаючи на відсутність офіційного сигналу SOS, повідомили про ситуацію рятувальників, інші зацікавлені структури, вжили заходів для оперативного надання допомоги у разі погіршення ситуації. Увечері в трюм суховантажу почала надходити вода і о 21.45 екіпаж передав сигнал SOS.

Через погіршення погодних умов (шторм 4-5 балів, швидкість вітру – 20–25 метрів на секунду) буксир «Центавр», який вийшов до суховантажу, не зміг надати допомогу. Вночі прикордонний наряд виявив пліт з камбоджійського судна, який, найімовірніше зірвало вітром. Сьогодні о 07.30 ранку команда «Ібрагім Янкі» за допомогою іншого рятувального плота та шлюпки благополучно добралася до берега, де 12 громадянам Сірії та 3 громадянам Індії допомогли прикордонники та співробітники МНС. Моряків оглянули лікарі, їм надали сухий теплий одяг, їжу та гарячі напої. На цей час врятовані моряки пройшли прикордонне оформлення. Вони знаходяться на базі відпочинку «Сонячна долина».

Будівництво

Депутати Сумської міської ради передали державному підприємству «Льодова арена» у постійне користування 1,5 га землі під будівництво спортивної споруди зі штучним льодом. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міськради.

Виділена ділянка має бути освоєна у рамках державної програми «Хокей України».

«Суми мають підписану угоду з відповідним профільним міністерством, згідно з якою в обласному центрі має з`явитися закрита льодова арена, де можна буде проводити хокейні матчі. Фінансуватися будівництво повинно з державного бюджету, місто ж бере на себе зобов`язання за свої кошти підвести туди водопровід, каналізацію, ливньовку і теплотрасу», - зауважив міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ.

Погода

Завтра в Україні очікуються складні погодні умови: сніг, мокрий сніг, хуртовини, у південних, східних та подекуди у центральних областях мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, у східних областях місцями сильні опади. Вдень у західних областях без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах, крім Криму, ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західних областях місцями 13-15° морозу, вдень 4-9° морозу. У південних та східних областях вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У Криму дощ, температура вночі 3-8° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Київській області у неділю вночі очікується сніг, слабка хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу. У Києву температура вночі близько 10°, вдень 5-7° морозу.

(УНІАН)