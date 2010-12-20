Анонс на 20 грудня

* Національний координатор МОТ в Україні Василь Костриця представить другий випуск Глобального звіту МОТ про заробітну плату (2010-2011 роки), в якому міститься аналіз світових тенденцій заробітної плати протягом світової кризи, на основі новітніх світових, регіональних і національних даних.



* У готелі «Редіссон» Міжнародний Фонд «Єдиний світ» та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій проведуть круглий стіл на тему: «Інтеграційний процес України-ЄС: економічні та політичні підсумки 2010 року, визначення майбутніх кроків».

Метою заходу є обговорення основних досягнень і проблем співробітництва між Україною та ЄС у 2010 році з тим, аби оцінити перспективи розвитку інтеграційного процесу Україна-ЄС у 2011 році.



* Відбудеться засідання Погоджувальної ради Верховної Ради України.



* Відбудеться прес-конференція народного депутата України, радника Президента України, автора 24 законопроектів у соціальній сфері Валерія Коновалюка на тему: «Впровадження електронної соціальної карти в найближчі роки: реальна допомога громадянам і бюджету України».



* Відбудеться прес-конференція на тему: «Проект Бюджету-2011: збалансований чи антисоціальний?». Учасники: директор Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Ірина Щербина; генеральний директор Бюро економічних і соціальних технологій Валерій Гладкий.



* У медіа-холі інформаційного агентства ІМК ("ІнтерМедіа консалтинг") відбудеться прес-конференція заступника голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Ігоря Лисова на тему:

«Пеня за прострочену заборгованість, примусове відселення жителів. Які ще новації Житлового кодексу очікують українців?"



* Відбудеться брифінг директора Департаменту екологічної безпеки Мінприроди України Олександра Соколова на тему: «Вивезення гексахлорбензолу з Калуша. Проміжні підсумки».



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