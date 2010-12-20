Зіткнення під час виборів у Білорусі. Госпіталізований кандидат у Президенти Некляєв

У Білорусі кандидат у Президенти, відомий білоруський поет Володимир НЕКЛЯЄВ госпіталізований з черепно-мозковою травмою до лікарні швидкої допомоги.

Про це повідомляє білоруська служба радіо "Свобода".

"Стан НЕКЛЯЄВА був настільки важким, що “швидка” вимушена була зупинитися по дорозі в лікарню і близько 15 хвилин йому надавали допомогу в машині", - повідомила очевидець подій, кореспондент радіо "Свобода" Інна СТУДЗИНСКАЯ.

За її словами, на колону напади люди в "чорному", які спочатку закидали колону димовими шашками, а потім побили журналістів і В.НЕКЛЯЄВА, розбили звукопідсилюючу апаратуру.

За інформацією радіо "Свобода", на Жовтневій площі зібралося понад 5 тисяч осіб.

За даними Центральної комісії Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів, станом на 18.00 у виборах взяли участь 84,1 % з 7 мільйонів 95 тисяч 178 включених до списків виборців (у Білорусі в день голосування можна включати до списку виборців на підставі пред`явлення паспорта).

Як повідомляв УНІАН, ряд кандидатів у Президенти Білорусі від демократичних сил напередодні виборів звернулися до білоруських виборців із закликом прийти на Жовтневу площу Мінська після закриття виборчих дільниць з вимогою проведення нових виборів без участі чинного глави держави Олександра ЛУКАШЕНКА.