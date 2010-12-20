Президент Європарламенту шокований побиттям кандидата у Президенти Білорусі

Президент Європейського парламенту Єжи БУЗЕК шокований повідомленнями про побиття кандидата на пост Президента Білорусі Володимира НЕКЛЯЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, коментуючи події у столиці Білорусі, де 19 грудня відбулися президентські вибори.

«Цей страшкий напад на беззахисного кандидата в Президенти Білорусі є обурливим і ганебним. Я був шокований, коли довідався зі свідчень свідків, переданим ЗМІ, що В.НЕКЛЯЄВА побили сили правопорядку», - заявив Президент Європарламенту.

Він підкреслив, що така поведінка – неприйнятна для міжнародного співтовариства.

«Я вимагаю від Президента Олександра ЛУКАШЕНКА негайно зупинити поліцейські сили від виконання таких дій та покарати причетних», - заявив Є.БУЗЕК.

Він відзначив, що цей інцидент «пролив якнайгірше світло» на проведені у Білорусі президентські вибори.

«Громадяни Білорусі заслуговують на демократичну країну. Я висловлюю свою глибоку пошану усім тим, хто мирним шляхом бореться за те, щоб це сталося, таких як В.НЕКЛЯЄВ. Я бажаю йому швидкого одужання», - сказав Президент Європарламенту.

За даними білоруських ЗМІ, колона прихильників В.НЕКЛЯЄВА, що прямувала на акцію протесту на Жовтневу площу в Мінську, була атакована невідомими, її закидали димовими шашками. Сам В.НЕКЛЯЄВ був сильно побитий. Побито також було кількох журналістів.