Виклик Тимошенко до Генпрокуратури може завершитися її арештом - Палій

Політолог Олександр ПАЛІЙ не виключає, що виклик лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО до Генеральної прокуратури може завершитися її арештом.

Таку думку він висловив у коментарі Deutsche Welle.

На думку О.ПАЛІЯ, порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО має на меті усунути її як політичного конкурента від підготовки до нових парламентських виборів.

“Попри непереконливість висунутих звинувачень, не можна відкидати можливості арешту Ю.ТИМОШЕНКО вже в понеділок, під час допиту в Генпрокуратурі”, - вважає О.ПАЛІЙ.

Водночас він не виключив, що внаслідок арешту рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО може зрости, але влада вже неодноразово демонструвала небажання рахуватися із громадською думкою.

"Бажання помсти, бажання показати, які вони сильні, бажання налякати суспільство можуть спровокувати дуже ірраціональні рішення. До останнього часу таких безглуздостей було більше, ніж досить", - наголосив він.

О.ПАЛІЙ вважає, що існує "дуже висока імовірність" призначення чергових парламентських виборів на весну наступного року, оскільки команда Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА прагне використати ці вибори для зміцнення своїх позицій.

“Допоки рейтинг Президента, що невпинно знижується, не досяг катастрофічно низьких позицій, оточення ЯНУКОВИЧА хоче використати досвід фальсифікації місцевих виборів на виборах парламентських, щоби забезпечити собі кілька років політичної стабільності. І тут ТИМОШЕНКО є головним конкурентом, якого прагнуть позбавити участі у виборах”, - переконаний О.ПАЛІЙ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України вп`яте, на сьогодні, 20 грудня, на 14.00, викликає лідера партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО на допит до Головного управління з розслідування особливо важливих справ.

15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу.

Як заявили в БЮТ, вичерпну відповідь щодо екологічних коштів Ю.ТИМОШЕНКО дала ще 2 грудня під час тригодинного допиту як свідок.

"Я пояснила слідчим, що гроші, одержані від реалізації Кіотського протоколу: це досить великі гроші – 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони на спеціальних рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, і що у будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без винятку процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.