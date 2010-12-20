Головним підсумком 2010р. є формування Януковичем нового політичного режиму - політологи

Головним підсумком 2010 року є формування Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ нового політичного режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, такої думки політологи Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ та Володимир ФЕСЕНКО дійшли сьогодні під час прес-конференції у Києві.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зауважив, що цей рік був надзвичайно багатим на події, дуже багато змін відбулось як у зовнішній, так і у внутрішній політиці України. За його словами, перемога В.ЯНУКОВИЧА на президентських виборах ознаменувала закінчення історії Майдану 2004 року. На думку політолога, той факт, що на виборах у 2010 році за В.ЯНУКОВИЧА проголосувала приблизно така ж кількість громадян, які 2004 року, свідчить про те, що тоді у нього дійсно «вкрали перемогу».

Крім того, П.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, що скасування політреформи сприяло припиненню конфліктів між гілками влади, але все ж таки це крок назад від демократії, тому що президентсько-парламентська республіка обмежує конкуренцію серед політичних сил.

Водночас П.ПОГРЕБИНСЬКИЙ зазначив, що масові акції підприємців проти Податкового кодексу, «Майдан-2» – це приклад не фатальних, але помилок» у зв’язку з одноосібним прийняттям рішень у державі.

Говорячи про зовнішньополітичний курс, експерт зауважив, що В.ЯНУКОВИЧА та його команда продемонстрували приклад того, як, не змінюючи європейську перспективу, можна значно поліпшити відносини з Російською Федерацією.

У свою чергу, В.ФЕСЕНКО наголосив, що 2010 рік - «був новий рік у різних напрямках української політики». За його словами, це був «рік В.ЯНУКОВИЧА», рік, коли в Україні почав формуватися новий політичний режим.

«Це повернення у минуле з претензією на майбутнє», - вважає політолог.

В.ФЕСЕНКО пояснив, що повернення старих облич до влади демонструє повернення у минуле, а заявлені реформи – це «претензія на нове майбутнє».

На думку політолога, однією із сумних тенденцій 2010 року є занепад українського парламентаризму. «Це вже не криза, це занепад», - зазначив В.ФЕСЕНКО, додавши, що найвиразніше це продемонструвала нещодавня бійка у парламенті між представниками Партії регіонів та опозиції.

Іншою причиною занепаду парламентаризму В.ФЕСЕНКО назвав скасування політреформи, у зв’язку з чим Верховна Рада перетворилась на орган, який просто фіксує рішення, що приймаються в інших місцях.