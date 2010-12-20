Харцизький трубний завод придбав для міста пожежну автоцистерну

Харцизький трубний завод, що входить до Групи «Метінвест», в рамках угоди про соціально-економічну співпрацю з Харцизькою міською радою, придбав пожежну автоцистерну «КАМАЗ» для МНС міста Харцизька, вартістю більше 1 млн. грн.

Про це повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області. У повідомленні відзначається, що нова автоцистерна «КАМАЗ» має ряд переваг перед стандартними пожежними машинами. Головною її перевагою є те, що це машина – усюдихід, яка зможе оперативно під'їхати навіть до самого важкодоступного місця спалаху. Також серед переваг – восьмитонний запас води (запас води звичайної машини – 2,3 тонн).

У обласному МНС пояснили, що не у всіх населених пунктах є можливість поповнити запас води, нова ж машина зможе загасити пожежу без поповнення запасу. Ця перевага дуже затребувана в умовах аномальної високої температури, яка спостерігається улітку останнім часом, що створює пожежонебезпечну обстановку.

У комплектацію автомобіля входить 40 найменувань пожежно-технічного озброєння, зокрема – гідравлічний аварійно-рятівний інструмент, який дозволить крім оперативного гасіння пожежі проводити рятувальні роботи.

При необхідності нова машина зможе бути задіяна для надання допомоги в таких містах, як Шахтарськ, Макіївка, Донецьк.

