Головне на 20 грудня

Темпи зростання реальної заробітної плати у світі скоротилися на 50% у зв`язку з кризою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні Василь КОСТРИЦЯ, коментуючи огляд організації з рівня зарплат у світі в 2010-2011 рр.

Спираючись на дані офіційної статистики щодо 115 країн і територій, автори доповіді "Заробітна плата у світі в 2010-2011 рр." показують, що зростання середньомісячної заробітної плати знизилося з 2,8% у докризовому 2007 року до 1,5% у 2008 році та до 1,6% у 2009 році.

За словами В.КОСТРИЦІ, в 2008 році зростання заробітної плати в Україні скоротилося майже в 2,5 разу – до 6,8%. «У 2009 році ми мали практично катастрофу з реальною заробітною платою в Україні, тому що вона скоротилася, за різними даними, від "мінус" 9,8% до 10,1%», - зазначив він.

Порівняно з Центральною і Східною Європою нижче даного показника зростання заробітної плати впало лише в Сербії.

Водночас МОП відзначає, що в Україні майже 89% працівників працюють згідно з трудовими угодами.

НАК «Нафтогаз України» має намір залучити у ПАТ «ВТБ Банк» (Київ) кредитну лінію на загальну суму 180 млн. дол.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планується залучити через проведення НАК «Нафтогаз України» тендеру з одним учасником.

«Нафтогаз України» має намір залучити кошти на період з 2010 по 2011 рік включно.

У повідомленні уточнюється, що в рамках кредитної лінії «Нафтогаз України» має намір в першу чергу освоїти кошти на суму, еквівалентну 175,1 млн. грн., зокрема в 2010 році - 12,720 млн. грн.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) загальним обсягом до 600 млн. доларів США з дохідністю 6,7% річних.

Відповідну постанову Кабміну №1148 від 15 грудня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, номінальна вартість однієї облігації становить 100 тис. доларів США. Процентний дохід за облігаціями виплачується 21 червня і 21 грудня, починаючи з 21 червня 2011 року.

Погашення облігацій здійснюється 21 грудня 2011 року.

Погашення і обслуговування облігацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених Законом про Державний бюджет України на 2011 рік для погашення і обслуговування державного боргу.

У постанові говориться, що випуск ОЗДП буде здійснено з метою виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік”.

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди у формі обміну нотами між урядами України і США про поновлення дії виконавської системи за проектом кваліфікації в Україні ядерного палива виробництва компанії Westinghouse.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 15 грудня № 2256-р, оприлюдненому на урядовому порталі.

Як повідомило УНІАН джерело у Міненерго, це рішення уряду пов`язане із закінченням в червні п.р. терміну чинності колишньої угоди, яка не була вчасно пролонгована через «певну нестиковку зовнішньоекономічних урядових служб». Подовження чинності угоди необхідне Україні у зв`язку з продовженням проектної експлуатації 42 американських ТВС на енергоблоці № 3 Південно-Української АЕС, зокрема з очікуваними поставками американською стороною додаткового супроводжуючого обладнання у рамках проекту UNFQP

«Це чисто технічне питання, проект триває, і наявність цього документа (чинної виконавської системи - УНІАН) необхідна нам для врегулювання, зокрема, митних питань із ввезення американського обладнання», - пояснив співбесідник агентства.

Він також уточнив, що чинність угоди буде пролонговано до 2015 року.

Генеральна прокуратура України змінила статус для лідера партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО із підозрюваної на обвинувачувану та застосувала проти неї підписку про невиїзд як міру запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового допиту в Генпрокуратурі.

«Я отримала постанову при притягнення в якості обвинуваченого, порушили кримінальну справу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у постанові, зокрема, йдеться, що «ТИМОШЕНКО Ю.В., діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення на покриття видатків державного бюджету України з виплати пенсій».

«Все це дійсно нагадує абсурд. Таким чином, Президент України розправляється зі своїм головним конкурентом», - додала вона.

Лідер партії «Батьківщина” вкотре наголосила, що не порушувала закон під час своєї діяльності на посаді прем’єр-міністра України. «Я виплачувала пенсії людям, але це за законом України не є злочином», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас екс-прем’єр не змогла повідомити дату наступного її виклику до прокуратури. «Я думаю, що ми й надалі будемо очікувати запрошень на допити», - припустила вона.

Колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО висунуто обвинувачення в тому, що вона «діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноособово прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків Державного бюджету України, передусім зобовязань із виплати пенсій».

Про це йдеться в Постанові про притягнення в якості обвинуваченого від 20 грудня 2010 року, текстом якої володіє УНІАН.

Як йдеться в постанові, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції ГОРБАТЮК С.В. встановив, що «зібраними у кримінальній справі доказами ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна, 27.11.1960 р. н., достатньо повно викривається в тому, що вона, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України, вчинила у липні 2009 року перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки…».

Заявку на участь у приватизаційному конкурсі з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» подала одна компанія. Про це УНІАН повідомило джерело, наближене до уряду.

За інформацією джерела, дана компанія є резидентом України.

Фонд державного майна на даний момент не надає офіційної інформації про кількість поданих заявок.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» (щодо тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів).

Законодавча ініціатива депутатів фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександра СОЧКИ та Андрія ПАВЛОВСЬКОГО передбачає запровадження нових правил перекриття доріг при пересуванні автомобільним транспортом осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами одного із авторів законопроекту О.СОЧКИ, стаття 26-1 Закону України «Про дорожній рух» у діючій редакції дозволяє обмежувати або забороняти рух під час проїзду Президента, прем’єра, голови Верховної Ради, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, на 13 хвилин (обмеження або заборона встановлюються за 10 хвилин до і скасовуються через 3 хвилини після проїзду кортежу).

«Таким чином, зупинка дорожнього руху на 13 хвилин у години найбільшої інтенсивності руху, у так званий «час-пік», коли громадяни їдуть на роботу та повертаються додому, породжує суттєві наслідки морально-психологічного, економічного та екологічного характеру. Порушується дисципліна трудового дня, оскільки через запізнення працівники несвоєчасно приступають до виконання своїх професійних обов’язків. Внаслідок простоювання у заторах великої кількості транспорту збільшується викид у атмосферу продуктів згоряння автомобільного палива. Через втрату можливості ефективно використати свій час люди почувають себе у стресовому пригніченому стані», - сказав О.СОЧКА.

Він повідомив, що законопроект пропонує зменшити тимчасове обмеження або заборону руху транспортних засобів, пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг не більше, ніж за п’ять хвилин (у діючій редакції «десять») до та відміняти не пізніше, ніж через одну (у діючій редакції «три») хвилину після проїзду осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Також, за словами депутата, забороняється при проїзді зазначених осіб перекривати рух у робочі дні з 07.30 до 09.00 та з 17.30 до 19.00, тобто у «час-пік».

«Протокольні служби, які обслуговують керівників країни, а також формують графіки державних візитів, абсолютно легко можуть враховувати цю норму, і планувати пересування кортежів з урахуванням інтересів громадян», - зазначив О.СОЧКА.

«Зараз говорять про те, що Президент має намір пересісти на гелікоптер і, мовляв, у такий спосіб буде вирішено питання щодо перекриття доріг під час пересування автомобільним транспортом осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Однак далі розмов справа не пішла, і Київ продовжує потерпати від пробок. До того ж, вулиці перекриваються і під час руху кортежів прем’єра та голови Верховної Ради. Тому законодавчо врегулювати цю проблему потрібно у будь-якому разі», - наголосив депутат.

За його словами, проект закону пропонує ще достатньо м’який варіант у порівнянні з тим, які правила руху передбачені для зазначених осіб у країнах Європи. Так, зокрема, у Німеччині кортеж канцлера зобов’язаний дотримуватися всіх правил дорожнього руху, у Франції кортеж Президента також дотримується правил дорожнього руху, а на перехрестях користується такими ж перевагами при проїзді, як автомобіль медичної допомоги чи пожежна машина. За такими ж нормами регулюється рух автомобільним транспортом керівників держав Великої Британії, Австрії, Бельгії тощо.

«Відомий випадок, коли Володимир ПУТІН запізнився на державний прийом до англійської королеви у зв’язку з тим, що його кортеж змушений був їхати вулицями Лондона за всіма правилами. Думаю, після повідомлення про це засобів масової інформації авторитет іноземного гостя і, звісно, королеви мав тільки зрости. Суспільство сприймає таку поведінку і розцінює її як вияв поваги до громадян», - сказав О.СОЧКА.

«Ухвалення цього закону цілком залежить від однієї людини – ЯНУКОВИЧА. Якщо він захоче, парламентська більшість виконає його волю», - підсумував депутат.

(УНІАН)