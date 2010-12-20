Анонс на 21 грудня

* Пройде будівельний форум.

* Європейська Бізнес Асоціація проведе підсумковий прес-сніданок на тему: «Індекс інвестиційної привабливості України, 10 хвиля. Економічні прогнози на 2011 рік». Спеціальний гість: Філіп Кюссон, відділ торговельних зв`язків з країнами Європи та Центральної Азії, Генеральний Директорат з питань Торгівлі ЄК, Брюссель. Учасники: Анна Дерев`янко, виконавчий директор ЄБА; Томаш Фіала, голова Dragon Capital, президент Правління ЄБА; Олексій Кредісов, керуючий партнер Ernst & Young LLC; Даріо Маркетті, ген.директор «Данон України», голова Молочного комітету ЄБА; Олена Попова, директор InMind; Володимир Лавренчук, голова правління Райффайзен Банк Аваль; Кржіштоф Сідлецький, ген.менеджер Astellas Pharma Europe BV; Максиміліан Еггер, ген.директор «Сіменс Україна».

* Відбудеться прес-сніданок із керівником Робочої групи «Національні проекти» Владиславом Каськівим та директором ДП «LNG-термінал» Петром Мірошниковим. Будуть озвучені: план роботи Державного Підприємства, яке до 2014 року скоординує роботу зі спорудження терміналу з прийому природного скрапленого газу на Чорноморському узбережжі України, буде вперше оприлюднено інформацію про варіанти розташування терміналу і країн-постачальників скрапленого газу в Україні.

* Прес-конференція заступника голови ДПА України Олексія Любченка на тему: "Особливості адміністрування податку на прибуток та податку на додану вартість у зв`язку з впровадженням нових податкових норм у Податковому кодексі".

* Відбудеться круглий стіл за участю заст.міністра економіки України, керівника переговорної групи від України Валерія П"ятницького та керівника підрозділу Генерального департаменту з питань торгівлі Європейської комісії, керівника переговорної групи від Європейської комісії щодо створення зони вільної торгівлі Філіпа Куїссон. Особливу увагу в дискусіях буде приділено очікуваних результатів майбутньої Угоди про вільну торгівлю між Україною та Європейським Союзом.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Тютюнові компанії недоплатили до бюджету України 1 млрд. грн. в 2010 році. Як уникнути сумного досвіду в майбутньому?". Організатори: ГО «Конгрес приватних роботодавців», центр громадянського представництва «Життя». Учасники: Ірина Горіна, народний депутат, ініціатор впровадження податкового випередження; Євген Царьков, народний депутат, Комітет з питань податкової та митної політики; Дмитро Ветвицький, народний депутат, Бюджетний комітет; Олег Івченко, заслужений економіст України, експерт міжфракційної депутатської групи «За духовність, мораль і здоров`я України» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 336 29 19. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться прес-брифінг, присвячений розширеного засідання Ради Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ), на якому будуть розглядатися питання про поточну ситуацію на ринку кредитних спілок та шляхи врегулювання існуючих проблем.

* У Клубі Кабінету Міністрів відбудеться брифінг першого заступник міністра соціальної політики України Василя Надраги. З 14-00 до 16-00 - пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів за участю керівництва Мінпраці.

* Відбудеться брифінг ДКЦПФР.

* Круглий стіл на тему: «Розвиток промислового потенціалу України в процесі післякризового відновлення". Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Учасники: Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Ксенія Ляпіна, заступник голови Комітету ВРУ з питань промисловості, регуляторної політики та підприємництва; Василь Юрчишин, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.

* Відбудеться брифінг депутата Європейського Парламенту від партії Громадянська Платформа, віце-голови Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Павла Залевського і президента УСПП, народного депутата, радника Президента України Анатолія Кінаха. Питання: Як на основі польського досвіду прискорити інтеграцію України в ЄС? Як досягти консенсусу в спірних питаннях, які блокують підписання угоди про зону вільної торгівлі? Які позитиви отримає наша країна від членства в Євросоюзі? Також буде презентовано Національну програма підготовки України до асоційованого членства в ЄС, яку підготували європейські та українські експерти.

* Відбудеться прес-конференція голови Київської обласної державної адміністрації А.Присяжнюка на тему: „Соціально-економічний розвиток Київщини у 2010 році: підсумки та перспективи”.

* Відбудеться підсумкове засідання Української Будівельної Асоціації. У програмі: звіт голови Ради директорів УБА Л. Парцхаладзе, прийом нових членів УБА, нагородження, урочистості.

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