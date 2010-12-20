Курс НБУ на 21.12.10
23:24, 20 грудня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 21.12.10100 USD - 796.3500 (20 грудня - 796.3500)100 EUR - 1046.9613 (20 грудня - 1055.960)10 RUR - 2.5877 (20 грудня - 2.5967)Облікові курси банківських металів на 21.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109975.94 (20 грудня-109478.22)961 XAG 10 Срібло-2326.14 (20 грудня-2291.90)962XPT10Платина-135379.50(20 грудня-135777.68)964XPD10Паладій-59089.17 (20 грудня-59328.0)
Офіційний курс НБУ на 21.12.10
100 USD - 796.3500 (20 грудня - 796.3500)
100 EUR - 1046.9613 (20 грудня - 1055.960)
10 RUR - 2.5877 (20 грудня - 2.5967)
Облікові курси банківських металів на 21.12.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-109975.94 (20 грудня-109478.22)
961 XAG 10 Срібло-2326.14 (20 грудня-2291.90)
962XPT10Платина-135379.50(20 грудня-135777.68)
964XPD10Паладій-59089.17 (20 грудня-59328.0)
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