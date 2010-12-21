Генпрокуратура не виключає арешту Луценка

Генеральна прокуратура України не виключає арешту екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, якщо він перешкоджатиме передачі до суду матеріалів за порушеною проти нього кримінальною справою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

В ГПУ зазначили, що Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури закінчено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишніх міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА та співробітника цього міністерства Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Однак незважаючи на те, що обвинуваченому Ю.ЛУЦЕНКУ ще 13 грудня оголошено про закінчення досудового слідства, він до сьогоднішнього дня, тобто до 20 грудня, жодного разу не прибув до слідчого для ознайомлення з матеріалами справи, заявили в Генпрокуратурі. У той же час Ю.ЛУЦЕНКО у друкованих ЗМІ та по телебаченню надає певні коментарі з приводу цієї кримінальної справи, додали там.

На думку ГПУ, така поведінка обвинуваченого Ю.ЛУЦЕНКА свідчить про навмисне затягування ним строків по кримінальній справі та унеможливлює направлення її до суду.

У зв’язку з цим Генеральна прокуратура України пропонує Ю.ЛУЦЕНКУ негайно прибути до слідчого для ознайомлення зі справою або для складання протоколу про відмову знайомиться з матеріалами.

У разі подальшого ухилення Ю.ЛУЦЕНКА від явки до слідчого та зловживання своїми процесуальними правами обвинуваченого Генеральною прокуратурою України буде вирішено питання про заміну йому запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКУ пред`явлено обвинувачення “у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб” та у “перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки”. Кримінальна справа стосується влаштування на роботу і присвоєння звань колишньому водію Ю.ЛУЦЕНКА Л.ПРИСТУПЛЮКУ.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що влада висунула йому “абсурдні звинувачення” з метою залякати інших опозиційних політиків.