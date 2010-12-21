Ярослав Качинський вважає, що Росія могла підмінити останки його брата

Брат загиблого в авіакатастрофі під Смоленськом Президента Польщі Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ засумнівався в тому, що російська сторона передала Варшаві для поховання справжні останки глави Польської держави, повідомляє NEWSru.

Як заявив на прес-конференції у Варшаві в понеділок лідер консервативної партії "Право і справедливість", відповідаючи на запитання про можливу ексгумацію тіл жертв катастрофи, в нього є підстави вважати, що не всі фрагменти тіла його брата автентичні, повідомляє РБК.

Як підкреслив Я.Качинський, сім`ї повідомили, передаючи тіло, що це останки Л.Качинського, і це все, що він може сказати. За словами Я.Качинського, ні він, ні дочка загиблого подружжя Качинських поки що не прийняли рішення про ексгумацію.

За його словами, коли він вперше побачив тіло в Смоленську, він упізнав загиблого брата. Я.Качинський пояснив, що впізнав останки брата за характерним шрамом на плечі, передає «Німецька хвиля». Проте пізніше, під час похорону в краківському замку Вавель, за словами Я.Качинського, він не впізнав брата, оскільки це була людина, абсолютно не схожа на нього, зазначає Reuters.

Як заявив Я.Качинський, під час процедури впізнання в Смоленську поряд з останками Л.Качинського лежали фрагменти тіл, що не належали Президенту, оскільки він "не був генералом і не носив генеральську форму". Як зазначив Я.КАЧИНСЬКИЙ, проте закони в Польщі такі, що про це не можна говорити вголос.