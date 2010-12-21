ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 грудня

Економічні матеріали



Українські ЗМІ



«Дело» подає матеріал «Покупець «Укртелекому» один. Аукціону не буде», в якому пише - аукціон з продажу« Укртелекому» 28 грудня не відбудеться. За даними видання, заявку на участь у приватизації держоператора подала тільки одна вітчизняна компанія ...

http://delo.ua/biznes/rynki/aukciona-po-ukrtelekomu-budet-149148/



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Також «Дело» публікує матеріал «У Держрезерві пропали тисячі тонн м'яса», в якому пише - масштабні махінації в Держрезерві за останні три роки призвели до збитків у розмірі понад 2 млрд. грн.

http://delo.ua/vlast/politika/v-gosrezerve-tysjachi-tonn-mjasa-149108/



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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ЄБРР взяв участь в акціях», в якому пише - сконцентрувавши 99,99% акцій УкрСиббанку, група BNP Paribas вирішила продати 15% української "дочки" Європейському банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Новий акціонер займеться розвитком корпоративного управління банку та нових напрямків його діяльності. Експерти вважають, що BNP Paribas залучає в партнери ЄБРР, щоб використовувати досвід роботи установи на українському ринку і заощадити на фінансовій підтримці української "дочки" ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561838



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Також «Комерсант-Україна» у матеріалі «Юлія Тимошенко змінила статус» повідомляє - вчора в Генпрокуратурі офіційно пред'явили звинувачення лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, змінивши її процесуальний статус з підозрюваної на обвинувачену. У ГПУ вважають, що, покриваючи витрати з виплати пенсій коштами, отриманими від продажу квот на викиди парникових газів, вона "діяла умисно та в особистих інтересах". З Тимошенко взята підписка про невиїзд. Лідер "Батьківщини" переконана, що таким чином Віктор Янукович намагається розправитися зі своїм головним конкурентом ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561822



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«Комерсант-Україна» у матеріалі «Податковий кодекс засуджують» пише - сьогодні 53 народних депутата направлять до Конституційного суду подання про визнання незаконним Податкового кодексу, який набирає чинності через два тижні. Депутати впевнені, що кодекс розглядався, приймався і набирає чинності з порушенням законів і Конституції і носить дискримінаційний характер по відношенню до платників. На думку юристів, через політичний підтекст цього судового спору шанси на визнання кодексу неконституційним наближаються до нуля ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1561842



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Видання «Экономические известия» в публікації «ЄЕП-фактор» пише - рішення російського уряду з реалізації домовленостей у рамках Єдиного економічного простору змушують Кабмін Миколи Азарова вживати заходи для захисту українського ринку нафтопродуктів і розвитку вітчизняної нафтопереробки. Але ними незадоволені постачальники імпортного палива ...

http://markets.eizvestia.com/full/eep-faktor



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Також «Экономические известия» в публікації «Їжа стає недоступною» пишуть - підсумки поточного року на ринку продовольства обумовлені не тільки наслідками кризи, а й часто нерозумною державною політикою ...

http://markets.eizvestia.com/full/eda-stanovitsya-nedostupnoj



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«Экономические известия» в публікації «Перемога Лукашенка загрожує нафтовому транзиту» пишуть - четверта поспіль перемога Олександра Лукашенка на президентських виборах у Білорусі окроплена кров'ю його опонентів: більшість опозиційних кандидатів побиті і затримані спецслужбами. Такий жест Лукашенко дозволив собі після примирення з російським президентом Дмитром Медведєвим. Новий сплеск «любові» між найближчими союзниками змушує засумніватися в довговічності домовленостей між Києвом і Мінськом про транзит венесуельської нафти через Україну ...

http://state.eizvestia.com/full/pobeda-lukashenko-grozit-neftyanomu-tranzitu



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«Газета по-киевски» в публікації «Машини стають безпечніші і розумніші» пише - розробники автомобільної техніки готують революцію в автомобільному світі. Авто, які їздять самостійно, без втручання водія, скоро переберуться зі сфери «фантастика» у сферу «продаю автомобіль» ...

http://mycityua.com/articles/auto/2010/12/21/024006.html



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Видання «Сегодня» у публікації «З січня проїзд у київських маршрутках зросте до 3,5 грн.» пише - питання з підвищенням тарифів на проїзд у маршрутних таксі практично вже вирішене. Перевізники заявили, що будуть страйкувати, якщо влада не погодиться на підвищення ...

http://www.segodnya.ua/news/14206600.html



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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Володимир Лановий: «заначка» уряду становить 26 млрд. грн." Пише - "якщо говорити в цілому про економічну ситуацію в країні, то зараз вона начебто спокійна, але всередині відбуваються такі процеси, які за рік можуть призвести до катастрофічних наслідків. І невідомо, хто буде відповідати. Винних, як завжди, не буде". Про це заявив в інтерв'ю УНІАН доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий ...

http://economics.unian.net/rus/detail/71351



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Російські ЗМІ



Видання «Ведомости» у публікації «Калій повертається в СРСР» пише - через півроку в Росії залишиться лише один виробник калію - «Уралкалий». До того часу компанія поглине єдиного конкурента - «Сільвініт». Найбільшим власником монополіста буде Сулейман Керімов ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252132/kalij_vozvraschaetsya_v_sssr



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Також «Ведомости» у публікації «Космічний поліс» пишуть - страховка супутників, які мали забезпечити системі «Глонасс» 100%-ве покриття Землі, не покривала і 5% їх ціни ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252133/kosmicheskij_polis



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Видання «Известия» у публікації «Хорвати розлюбили «Газпром» пише - хорватська нафтогазовий концерн INA оголосив, що з 1 січня поставляти газ у країну буде не "Газпром", а італійська компанія ENI. У хорватській компанії пояснили свій вибір постачальника газу тим, що італійська компанія запропонувала найкращі умови поставки: хорошу ціну і гнучкість за обсягом газу - він може змінюватись на 10% у той чи інший бік. При цьому саме в грудні газотранспортний оператор Хорватії Plinacro завершив добудову хорватської ділянки газопроводу, що з'єднує газотранспортні системи Хорватії та Угорщини.Таким чином, Хорватія отримала вперше за три десятки років новий напрям придбання природного газу. У результаті країна більше не потребує нових газопроводів ...

http://www.izvestia.ru/economic/article3149714/



(УНІАН)