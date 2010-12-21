Джарти і Горбаль мають кращі політичні перспективи – експертне опитування

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ, голови Львівської, Донецької та Чернівецької облдержадміністрацій Василь ГОРБАЛЬ, Анатолій БЛИЗНЮК і Михайло ПАПІЄВ, а також голова КМДА Олександр ПОПОВ мають кращі політичні перспективи, вважають провідні українські експерти та політологи.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати експертного опитування «Оцінка змін у регіональній політиці України: майбутнє представників Президента», оприлюднені директором Міжнародного інституту демократії, головою правління Центру соціологічних і політологічних досліджень «Соцiовимiр» Сергієм ТАРАНОМ.

При цьому, зазначив він, до уваги бралися показники політичної стабільності в регіоні за останні сім місяців, досвід роботи у виконавчих органах влади та політиці, оцінка лобістських можливостей серед політичних еліт.

На думку С.ТАРАНА, найскладніші завдання стояли перед представниками Президента в тих регіонах, де підтримка нинішньої влади невисока. Зокрема, важкі стартові позиції були у В.ГОРБАЛЯ, Михайла ВИШИВАНЮКА (голова Івано-Франківської ОДА) і Михайла ЦИМБАЛЮКА (голова Тернопільської ОДА). Непросте завдання, за словами С.ТАРАНА, стояло і перед В.ДЖАРТИ, Михайлом ДОБКІНИМ (губернатор Харківської області) і Анатолієм ПРИСЯЖНЮКОМ (губернатор Київської області).

Втім, зазначив С.ТАРАН, В.ГОРБАЛЬ і М.ВИШИВАНЮК у рейтингу економічних перспектив поступилися місцем лише голові Київської міськдержадміністрації О.ПОПОВУ.

Згідно з опитуванням, перспективи розвитку місцевих органів влади після недавніх виборів викликають у більшості політологів чималу частку скепсису. Переважна більшість із них переконані, що найбільш очікуваними наслідками виборів стане посилення авторитарних тенденцій, а також нерівномірність економічного розвитку регіонів і політична регіоналізація.

С.ТАРАН зазначив, що в опитуванні брали участь провідні в Україні політологи і соціологи громадських експертних організацій, інститутів і шкіл, таких як Київський інститут проблем управління ім. Горшеніна, Національний університет Києво-Могилянська академія, Донецький національний технічний університет, Центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова та інші.

Опитування 30 експертів і політологів проводилося в листопаді-грудні й стосувалося політичних і економічних перспектив регіональних управлінців.