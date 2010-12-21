Наступна сесія парламенту відбуватиметься з 1 лютого по 15 липня 2011 р.

Наступна, восьма сесія Верховної Ради України розпочнеться 1 лютого 2011 року і триватиме до 15 липня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідної постанови “Про Календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України шостого скликання” проголосували 260 народних депутатів із 298, зареєстрованих в сесійній залі.

Протягом восьмої сесії у пленарному режимі ВР працюватиме 11 тижнів, 8 тижнів – депутати працюватимуть в комітетах та фракціях, а 5 тижнів - з виборцями.

Крім того, під час восьмої сесії у ВР відбудеться 11 годин запитань до уряду.