Українська влада демонструє «холуйську покірність» перед Росією - експерт

Чинна українська влада демонструє «холуйську покірність» перед Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку голова правління Центру політико-правових реформ Ігор КОЛІУШКО висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«У нас іде демонстративне заперечення права, як способу організації суспільства, іде демонстративна холуйська покірність перед північним сусідом», - сказав він.

При цьому експерт зауважив, що із сусідами треба дружити, але не в такий спосіб, як це відбувається зараз.

За словами І.КОЛІУШКА, попри всі заяви нинішньої влади щодо європейської інтеграції, сьогодні спостерігається руйнування і розмивання всіх європейських цінностей, здобутих Україною в минулі роки.

«Те, що вони роблять, руйнує всі здобутки попередніх років. Але я не виключаю, що вони придумали новий шлях, якого ніде не було, і він може кудись виведе, хоча у мене стосовно цього є великі сумніви», - сказав І.КОЛІУШКО.