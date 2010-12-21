Міністр закордонних справ Швеції заявляє, що ЄС не повинен проігнорувати події в Білорусі

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ переконаний, що Європейський Союз не може залишити без наслідків події, які відбулися в Мінську 19 грудня цього року.

Про це він пише в своєму мікроблозі в Twitter’е.

«Європа не може допускати (цього – УНІАН) без наслідків», - сказав міністр.

Він відзначив, що спостерігається «чітка і присутня небезпека нового «чорного» часу в Білорусі».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий президент Олександр ЛУКАШЕНКО, одержавши близько 80% голосів виборців.

У Мінську того ж дня пройшла несанкціонована акція протесту проти результатів виборів, в результаті якої відбулися зіткнення з підрозділами спеціального призначення органів правопорядку.

Під час акції на площі Незалежності в Мінську були розбиті вікна і двері в будівлі, де знаходяться уряд, нижня палата парламенту, а також Центральна комісія Білорусі з виборів і проведення республіканських референдумів.

Під час акції в ніч на 20 грудня було затримано більше 600 учасників мітингу, а також практично всіх керівників опозиційних політичних партій.

В даний час п`ятеро екс-кандидатів в президенти знаходяться в СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі.

25 жовтня цього року Рада закордонних справ ЄС продовжила до 31 жовтня 2011 року санкції на видачу віз ряду вищих чиновників Білорусі, одночасно припинивши їх дію. Однією з умов відміни санкцій є демократизація Білорусі.

Міністри закордонних справ ЄС планують розглянути ситуацію в Білорусі на засіданні Ради закордонних справ 31 січня 2011 року.