Горбаля звільнено з посади голови Львівської облдержадміністрації

Василя ГОРБАЛЯ звільнено з посади голови Львівської обласної державної адміністрації.

Про це кореспондента УНІАН повідомило джерело у Верховній Раді України.

За інформацією джерела, поки що невідомо, хто буде призначений на посаду губернатора Львівської області, називають різні прізвища.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ 20 квітня 2010 року призначив народного депутата В.ГОРБАЛЯ головою Львівської ОДА.

В.ГОРБАЛЬ досі не склав з себе депутатські повноваження.

Водночас у регламентному комітеті ВР УНІАН повідомили, що не отримували від В.ГОРБАЛЯ заяви про відкликання попередньої заяви щодо складення депутатських повноважень.

Парламент 24 грудня планує розглянути питання про повноваження депутатів-сумісників.