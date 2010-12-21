Експерти підготували пропозиції щодо підготовки України до асоційованого членства в ЄС

Група українських і європейських експертів підготували пропозиції до проекту Національної програми підготовки України до асоційованого членства в Європейському Союзі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського союзу промисловців і підприємців, пропозиції готувалися за ініціативою президента УСПП Анатолія КІНАХА і депутата Європарламенту від партії Громадянська Платформа, віце-голови Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Павла ЗАЛЕВСЬКІ.

Пропозиції направлено Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ з проханням врахувати їх у реальному процесі наближення країни до асоційованого членства й створення зони вільної торгівлі з ЄС.

Матеріали містять певний алгоритм впровадження стандартів європейського життя в Україні й покликані сприяти якнайшвидшому досягненню українських євроінтеграційних прагнень.

А.КІНАХ підкреслив, що підтримка й допомога Польщі в питаннях інтеграції України в європейське співтовариство є дуже важливою. «Україні потрібен досвід західного сусіда в питаннях адаптації законодавства, посилення захисту прав та інтересів громадян і бізнесменів у процесі інтеграції, розширення економічних контактів, інвестиційної співпраці», - зазначив він.

Президент УСПП підкреслив, що пропозиції розроблені з ряду напрямків секторального характеру, зокрема, з адаптації законодавчої та нормативної бази в агросекторі.

Крім того, він повідомив, що Міністерство аграрної політики України та Міністерство сільського господарства Польщі готуються підписати меморандум про співпрацю та обмін досвідом із адаптації законодавства до норм ЄС. У Верховній Раді буде створено робочу групу, до якої ввійдуть депутати з різних фракцій, яка візьме на себе координуючі функції в контексті адаптації законодавства України до стандартів ЄС.