Головне на 21 грудня

Основні події сьогоднішнього дня

Соціальна політика

У Верховній Раді зареєстровано і оприлюднений на сайті парламенту проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вчора повідомив, що уряд забрав з парламенту на доопрацювання законопроект про проведення пенсійної реформи.

Оприлюдненим законопроектом, зокрема, передбачається поступове підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців, починаючи з 1 лютого 2011 року. Для чоловіків граничний вік перебування на державній службі підвищується з 60 до 62 років.

Законопроектом пропонується встановити максимальний розмір пенсії на рівні 12 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Уряд виступає за те, щоб:

- здійснювати виплату спеціальних пенсій особам, які мають право на достроковий вихід на пенсію, тільки після досягнення загальновстановленого пенсійного віку;

- підвищити мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком з 5 до 15 років;

- підвищити рівень пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери, передбачивши виплату їм одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій;

- проводити підвищення надбавки за наднормовий стаж і доплати до прожиткового мінімуму при збільшенні прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам тільки після звільнення з роботи;

- підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі з 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, до, відповідно, 30 і 35 років для новопризначенних пенсій.

За розрахунками уряду, реалізація законопроекту дозволить в 2011 році забезпечити додаткові надходження до Пенсійного фонду України і заощадити кошти на загальну суму 1,7 млрд. грн.

Законопроектом також пропонується ввести накопичувальну систему загальнообов`язкового державного пенсійного страхування. При цьому перерахування страхових внесків має розпочатися того року, в якому бюджет Пенсійного фонду України буде бездефіцитним.

Учасниками другого рівня пенсійного забезпечення будуть особи, яким на дату введення системи виповнилося не більш як 35 років.

Розмір страхового внеску пропонується встановити на рівні 2% з подальшим його щорічним підвищенням на один відсоток до 7%.

При цьому планується, що учасники другого рівня матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їх пенсійні кошти, через 2 роки після введення сплати страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування.

Як повідомлялося, в 2011 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду України планується на рівні 17,755 млрд. грн., в 2010 році - 26,595 млрд. грн.

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Верховна Рада України збільшила соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям" проголосував 261 народний депутат із 296 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом, внесеним Президентом України, передбачено, що розмір державної соціальної допомоги (у тому числі і максимальний) збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році – на 120 гривень, у 2013 році – на 180 гривень. При цьому цей розмір допомоги у 2014 році збільшується на 250 гривень, а на дітей віком від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році – на 230 гривень, у 2013 році – на 360 гривень, у 2014 році – на 500 гривень.

Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

ПЕК

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» голова правління Олексій МІЛЛЕР і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН підписали Меморандум між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» про створення спільного підприємства для видобутку метану з вугільних пластів на території України.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», відповідно до документу, сторони розглянуть питання про розробку фінансово-економічного обґрунтування створення СП, проектів його установчих документів, в яких зокрема буде визначено розмір статутного капіталу підприємства, порядок формування його органів управління і ухвалення ними рішень.

Крім того, «Газпром» і «Нафтогаз України» розглянуть питання щодо розробки принципів і джерел фінансування діяльності СП і переліку його першочергових проектів.

Згідно з документу, спільне підприємство буде створене на паритетній основі для роботи на території України. Його діяльність, зокрема, буде спрямована на:

проведення геологорозвідки, оцінки ресурсів метану вугільних пластів і їх переведення в запаси промислових категорій; буріння і освоєння свердловин, облаштування метановугільних родовищ, транспортування і використання вугільного газу;

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектно-дослідницьких робіт з видобутку газу з вугільних пластів; розробку і реалізацію науково-технічних програм і фінансових механізмів при реалізації проектів видобутку вугільного газу.

«Консолідація наших зусиль лежить у логіці ініціатив з інтеграції діяльності двох компаній. Робота СП дозволить застосувати і на Україні передові технології «Газпрому» з видобутку вугільного газу, відкриє нові перспективи для нашої співпраці — тепер в освоєнні нетрадиційних джерел. Йдеться не тільки про видобуток на Україні додаткових об`ємів газу, які раніше були недоступні, а й, що навіть більш важливе, – про підвищення безпеки при видобутку вугілля шахтним способом за рахунок витягання метану з пласта», — сказав О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» обговорювали можливість створення двох спільних підприємств: з видобутку вугільного метану і освоєнню структури Палласа на шельфі Чорного моря.

Фінанси

Національний банк України (НБУ) відмінив постанову, якою скасовувався обов'язковий продаж валютної виручки.

Це передбачено постановою НБУ №457 від 8 жовтня 2010 року, якою визнається такою, що втратила силу постанова Нацбанку від 31 березня 2005 року № 101 “Про скасування обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” (реєстрація в Мінюсті 5 квітня 2005 року № 359/10639).

Нагадаємо, постанова №101 скасовувала дію постанови НБУ від 4 вересня 1998 року N349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб".

Постанова №457 набуде чинності через 10 днів із дня реєстрації в Міністерстві юстиції України (зареєстровано 13 грудня 2010 року).

На телефонне запитання УНІАН про те, чи свідчать ці зміни про відновлення обов'язкового продажу валютної виручки, в департаменті НБУ, який відповідає за взаємодію із ЗМІ, не змогли відповісти.

Як повідомляв УНІАН, Президент України своїм Указом №1119/2010 ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 17 листопада 2010 «Про виклики й загрози національній безпеці України в 2011 році».

Зокрема, цим рішенням РНБОУ, Кабінету міністрів України спільно з Національним банком України доручено:

а) підготувати й внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання Національному банку України права тимчасово вводити обов'язковий продаж суб'єктами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, частини валютної виручки;

б) вжити заходи щодо зменшення в 2011 році використання іноземної валюти як засобу платежу на території України.

Валютний ринок

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9850/7,9970 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 7,9765/7,9830 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9735/7,9805 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2597/0,2601 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2797/0,2798 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 30,7325 рублів за долар (-0,04).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3115/1,3200 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4915/10,5095 грн./євро, на 12:00 ціни знизилися до 10,4885/10,5030 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,4885/10,5035 грн./євро.

Приватизація

Єдину заявку на участь у конкурсі з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» подала компанія австрійського концерну EPIC– ЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, компанія відповідає всім вимогам, пред`явленим Фондом до учасників конкурсу з "Укртелекому".

О.РЯБЧЕНКО зазначив, що ЕСУ відповідає всім вимогам.

Він також повідомив, що компанія вже внесла необхідну для участі в конкурсі заставу, що становить 1 млрд. 50 млн. грн.

Водночас, сказав голова ФДМУ, оскільки в даному конкурсі бере участь лише одна компанія, буде проведено незалежну оцінку пропонованого до продажу пакета акцій телекомунікаційного підприємства.

За словами О.РЯБЧЕНКА, оціночна вартість пакета акцій, відповідно до чинного законодавства, не буде нижча за його оголошену початкову вартість, яка становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Він зазначив, що Фонд планує найближчим часом провести конкурс із відбору незалежного оцінювача пропонованого до продажу пакета акцій «Укртелекому».

Голова ФДМУ також повідомив, що інвестиційна компанія «Альтана Капітал», яка представляє інтереси українського бізнесмена Р.АХМЕТОВА, яка раніше висловлювала свою зацікавленість у даному об`єкті, ухвалила рішення не брати участі в конкурсі.

За словами О.РЯБЧЕНКА, концерн EPIC виступає фінансовим консультантом таких міжнародних телекомунікаційних компаній, як «Дойче Телеком», «Франс Телеком» та ін.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 13 жовтня оголосив конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

Конкурс відбудеться 28 грудня 2010 року.

Експерти називали українську групу СКМ і російську АФК "Система" найбільш вірогідними претендентами на придбання держпакета акцій «Укртелекому».

20 грудня був останнім днем подачі заявок на участь у конкурсі з продажу контрольного держпакета ВАТ «Укртелеком».

За інформацією джерела, близького до уряду, заявку на участь у приватизаційному конкурсі подала одна компанія, яка є резидентом України.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Число абонентів місцевого телефонного зв`язку становить 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернет, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

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Фонд державного майна України (ФДМУ) відновив продаж державного пакету акцій компанії ВАТ «Полтаваобленерго».

Про це повідомляють на сайті відомства.

Згідно з повідомленнюм, на аукціонні торги на фондовій біржі планують виставити пакет компанії у розмірі 16,24% статутного капіталу в кількості 35 890 001 шт.

Продаж пакету почнеться з 24 грудня на фондовій біржі ПФТС. Початок торгів – в 11:00.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня ФДМУ під час аукціонних торгів на ПФТС реалізував 8,76% державного пакету акцій ВАТ «Полтаваобленерго».

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтаваобленерго" володіє розподільними електричними мережами, розташованими на території Полтавської області, надає послуги з транспортування і постачання електроенергії.

На початок 2010 року пакетами акцій «Полтавообленерго» володіли три приватні компанії: Bikontia Enterprises Limited – 23,921%, Larva Investments Limited – 25%, UA Energy Distribution Holding Limited – 23,2949% (всі – Кіпр).

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Фонд державного майна України (ФДМУ) планує найближчим часом укласти мирову угоду з покупцем державного пакета акцій «Луганськтепловоза».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, йдеться про нульовий варіант мирової угоди, коли сторони відмовляються від взаємних претензій один до одного. Зокрема, ФДМУ не виплачує курсову різницю від внесеної під час першого продажу «Луганськтепловоза» суми в доларах, а також не повертає 40 млн. грн. внесеної покупцем «Луганськтепловоза» застави.

За словами голови ФДМУ, зараз проходить відпрацювання тексту мирової угоди.

Він також повідомив, що плановані збори акціонерів підприємства будуть перенесені, найімовірніше, вже на якийсь час після укладення мирової угоди.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 15 грудня прийняв рішення про укладання мирової угоди з Брянським машзаводом з приводу проблемних питань, пов`язаних з приватизацією «Луганськтепловоза».

Київський господарський апеляційний суд задовольнив апеляції Фонду державного майна України (ФДМУ) і керуючої компанії «Брянський машзавод», відмінивши рішення Господарського суду Києва, який визнав недійсним договір купівлі-продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Суд також виніс окрему ухвалу про відмову в позові компанії Mantara Holding до Фонду держмайна і керуючої компанії «Брянський машзавод» про визнання недійсними рішень ФДМУ, що стосуються приватизаційного конкурсу стосовно «Луганськтепловоза».

Раніше Господарський суд Києва задовольнив позов компанії Mantara Holding і визнав недійсними відразу кілька рішень Фонду держмайна, що стосуються приватизаційного конкурсу з продажу 76,001% акцій холдингової компанії «Луганськтепловоз».

Зокрема, суд визнав недійсним договір купівлі-продажу, укладений ФДМУ з покупцем «Луганськтепловоза» – керуючою компанією «Брянський машзавод».

Довідка УНІАН. 15 червня т.г. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Усього в конкурсі брали участь дві компанії – ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого склала 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс – Mantara Holding не була допущена Фондом держмайна до участі в ньому.

Mantara Holding звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна. У своєму позові вона просила визнати недійсними відразу кілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловоза», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.

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Фонд державного майна України (ФДМУ) вважає можливим продаж держпакету акцій Одеського припортового заводу у зв`язку з несприятливою економічною ситуацією, в якій сьогодні перебуває це підприємство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, сьогодні проблемними для підприємства є високі ціни на газ, рівень рентабельності.

Водночас, за словами О.РЯБЧЕНКА, щодо «Турбоатому» спостерігається зовсім інша ситуація. Зокрема, у нього високий рівень рентабельності, достатня кількість замовлень. У зв`язку з цим на сьогодні немає необхідності у приватизації даного підприємства, відзначив голова Фонд держмайна.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 10 грудня 2010 р. зняв заборону на приватизацію Одеського припортового заводу, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР), ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ «Донбасенерго», ВАТ «Західенерго» і ВАТ «Центренерго».

Указ Президента № 1118/2010 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації державного майна», яким скасовується Указ № 449 екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 16 травня 2008 року, оприлюднений на сайті Президента України.

(Указом № 449 "Про рішення РНБОУ від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України» В.ЮЩЕНКО заборонив приватизацію ОПЗ, КГЗКОРу і чотирьох обленерго – УНІАН.)

У своєму рішенні від 22 жовтня 2010 року РНБОУ відзначає необхідність забезпечення стабілізації державних фінансів і створення умов для економічного зростання. У зв`язку з цим Рада національної безпеки вважає за необхідне відновити приватизаційні процеси з метою виконання Державного бюджету на 2010 рік у частині надходжень від приватизації державного майна.

Довідка УНІАН. 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ «СІБУР») , ТОВ «Фрунзе-Флора» (Україна) і ТОВ «Нортіма» (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» за переможця конкурсу з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – за випуском азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.

ВАТ «Турбоатом» - одне з найбільших в світі турбобудівних підприємств, яке здійснює повний цикл виробництва: проектування, виготовлення, поставки, наладку, фірмове обслуговування турбінного обладнання для всіх типів електростанцій. За свою історію харківські турбобудівники виготовили більш як 300 парових турбін для ТЕС, ГРЕС, 110 турбін для АЕС, понад 400 гідравлічних турбін і 450 гідрозатворів. Продукція «Турбоатому» працює в 45 країнах світу на чотирьох континентах.

Кадрові призначення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив голову Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Дмитра ФІРТАША співголовою Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Текст відповідного указу від 20 грудня розміщено на сайті глави держави.

Д.ФІРТАШ призначений співголовою Нацради від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців замість Миколи ЯНКОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, рішення про делегування Д.ФІРТАША представником Федерації роботодавців України (ФРУ) в Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президенті України було прийнято на засіданні Ради ФРУ 24 листопада.

Довідка УНІАН. Національна тристороння соціально-економічна рада була створена указом Президента №1871 29 грудня 2005 року.

Цей консультативно-дорадчий орган створено з метою підвищення ролі професійних спілок і організацій роботодавців та їх об'єднань у формуванні економічної та соціальної політики держави.

Транспорт

Сьогодні спостерігаються проблеми з рейсами до Лондона і Франкфурта з аеропорту «Бориспіль». Відповідні дані розміщені на сайті аеропорту.

Зокрема, скасований обідній рейс «Люфтганзи» з Франкфурта і рейси British Airways з/в Лондон. Ряд рейсів до Франкфурта, заплановані на ранок, відкладені на післяобідній час.

Як повідомлялося, в Європі існують проблеми з рухом транспорту через сильні снігопади. В аеропортах відміняються рейси, швидкісні потяги ходять із затримками. Крім того, за повідомленнями ЗМІ, потужний снігопад сьогодні, 21 грудня, привів до зупинення роботи міжнародного аеропорту у Франкфурті-на-Майні, одного з найбільших в Європі. Зараз усі служби повітряної гавані задіяні для того, щоб звільнити злітно-посадочні смуги від снігу.

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Єврокомісія називає неприпустимим хаос, що панує зараз в аеропортах Європи через сильні снігопади, і вважає, що він не повинен повторитися в майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання транспорту, Сііма КАЛЛАСА, оприлюдненій сьогодні.

«Я дуже сильно занепокоєний рівнем ускладнень, спричинених снігом, для подорожей Європою. Це неприпустимо і не повинно повторитися», - заявив він.

Віце-президент Єврокомісії повідомив, що найближчим часом планує провести зустріч з представниками європейських аеропортів для того, щоб вимагати від них пояснення.

«Останніми роками ми з’ясували, що сніг у Західній Європі не є незвичайною обставиною», - заявив С.КАЛЛАС, відзначивши необхідність кращої підготовки аеропортів до зимових умов.

При цьому, за його словами, у разі потреби Єврокомісія готова надати законодавчі заходи щодо вимог до мінімального сервісу в аеропортах.

Як повідомляв УНІАН, кілька останніх днів в Європі через сильні снігопади спостерігаються численні затримки і скасування рейсів. Найбільше постраждали аеропорти Великої Британії, значні затримки спостерігаються в аеропортах Франкфурту і паризькому аеропорту «Шарль де Голль». Тисячі пасажирів змушені проводити ночі в аеропортах в очікуванні літаків.

Екологія

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення в цілому проголосували 249 народних депутатів із 265 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із законом, метою державної екологічної політики є збереження й відновлення екосистеми на всій території України, що необхідна для гармонічного існування живої і неживої природи, досягнення рівноваги використання природних ресурсів, їхнього відновлення та розвитку суспільства, а також гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення.

Визначено, що основними принципами національної екологічної політики є: забезпечення збалансованості екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільного розвитку держави; інтеграція екологічних цілей у галузеву політику на тому ж рівні, що економічні та соціальні цілі; забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; сприяння усвідомленню суспільством необхідності збереження навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь; участь громадськості у формуванні та реалізації екологічної політики; невідворотність відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; пріоритетність вимог "забруднювач навколишнього природного середовища та користувач природних ресурсів платять повну ціну"; розподіл благ для населення від використання природних ресурсів і забезпечення доступу до них на справедливій основі; достовірність екологічної інформації.

Завданнями поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, зокрема, є оптимізація структури енергетичного сектора національної економіки в результаті збільшення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю до 2015 року на 10% і до 2020 року на 20%; збільшення обсягу використання відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії до 2015 року на 5% та до 2020 року на 10% базового рівня; зменшення обсягу викидів загальнопоширених забруднюючих речовин стаціонарними джерелами до 2015 року на 10% і до 2020 року на 25% базового рівня, а також пересувними джерелами в результаті встановлення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах до 2015 року відповідно до стандартів Євро-4, до 2020 року - Євро-5.

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Фахівці не зафіксували погіршення якості води в українській частині Дунаю після аварії в Румунії баржі, яка перевозила мінеральні добрива.

Про це сьогодні в інтерв'ю УНІАН повідомив начальник управління з надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації Олександр МІХЕЄВ.

За його словами, фахівцями Одеського обласного управління МНС, райдержадміністрацій і загонами прикордонної служби, які несуть службу в придунайських районах, вжито всіх заходів, щоб розчинювані мінеральні добрива із затопленої на Дунаї молдавської баржі не завдали шкоди здоров'ю жителів українського Придунав’я.

Він уточнив, що «згідно з моніторингом якості дунайської води поблизу райцентру Рені Одеської області, жодних причин для тривоги немає – показники перебувають у межах норми. Фахівці Держекоінспекції північно-західної частини Чорного моря вважають, що завдяки низькій температурі води розчинення вантажу аммофосу на баржі відбуватиметься поступово, завдяки чому «концентрація аммофосу в дунайській воді буде незначною».

Водночас, фахівці Держекоінспекції продовжують проводити погодинний моніторинг якості води у річці.

Крім того, «рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій «закрито шлюзи після Рені, Ізмаїлу, Кілії і Вилкове, дано вказівки держадміністраціям придунайських районів і прикордонним загонам про здійснення суворого контролю за виконанням заборони на використання дунайської води і лов риби, яка може бути небезпечною для вживання в їжу».

Як повідомляв УНІАН, за даними Посольства України в Румунії, 19 грудня в районі міста Гиндерешть у річці Дунай за 130 кілометрів від кордону з Україною через пошкодження в корпусі затонула баржа з мінеральними добривами.

Баржа транспортувалася буксиром "Оріон" під прапором Молдови і перевозила насипом 964 тони мінерального добрива "Аммофос". За попередніми даними, добриво нетоксичне.

(УНІАН)