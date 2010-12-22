Анонс на 22 грудня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем'єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Парламентський Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин проведе слухання на тему: «Про стан та перспективи розвитку аграрної освіти і науки України».

* Круглий стіл на тему: «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи». Організатор - Інститут Горшеніна. Учасники: Олексій Урін, радник, керівник економічної групи Посольства РФ в Україні; Олександр Мацак, заст.голови Правління АСК «ІНГО Україна»; Мирослав Табахарнюк, голова Наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ»; Олег Устенко, директор Міжнародного Фонду Блейзера; Ганна Дерев'янко, директор Європейської Бізнес Асоціації; Костянтин Головінський, керівник Управління корпоративних комунікацій ГИК «Ренесанс Капітал»; Діоніс Васильєв, директор консалтингової групи «НЕО Центр України».

* Відбудеться діловий сніданок на тему: "Адміністративна реформа харчової безпеки в Україні: хто буде піклуватися про їжу на Вашому столі?". Організатор - проект IFC «Безпека харчової продукції в Україні». Учасники: Сара Окман, керівник проекту IFC «Безпека харчової продукції в Україні»; Олена Перкаль, директор Державного департаменту з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції в Україні; представник Координаційної групи донорських організацій з питань безпечності харчових продуктів.

* Круглий стіл на тему: "Будівництво житла в Україні: підсумки, прогнози і "революційні "зміни". Організатор - "ЛІГАБізнесІнформ". Учасники: Ігор Лисов, народний депутат України, президент ГК "ЛікоХолдинг"; Юрій Білецький, генеральний директор КУА ТОВ "Ліко Інвест"; Михайло Єрмоленко, ген.директор, Knight Frank LLC Ukraine; Вікторія Нерода, керівник департаменту житлової нерухомості компанії UTG; Сергій Грабар, виконавчий директор Української будівельної Асоціації та ін. модератори: Яна Довгань, редактор рубрики "Нерухомість та будівництво".

* Брифінг заступника Голови Верховної Ради України Миколи Томенка на тему: "Уроки податкової реформи напередодні пенсійної". Під час брифінгу будуть представлені результати соціологічного дослідження щодо податкової реформи.

* Відбудеться засідання Спілки секретарів місцевих рад Асоціації міст України. Учасники оберуть голову Союзу та Правління, обговорять актуальні питання місцевого самоврядування в Україні, зокрема, фінансові основи місцевого самоврядування і проблеми формування місцевих бюджетів.

* Прес-конференція голови комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії Королевської на тему: "Економічні підсумки 2010 року та плани на 2011".

* Прес-конференція на тему: «Економічні підсумки 2010 року». Учасники: президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий, фінансовий аналітик Ерік Найман і незалежний експерт Олександр Нарбут.

* 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Інтернет Асоціації України «Підсумки діяльності ІнАУ. Відповіді на нові виклики для ІКТ-галузі ». Учасники: Тетяна Попова, голова Правління ІнАУ; Олександр Ольшанський, заступник голови Правління ІнАУ; Іван Пєтухов, член Правління ІнАУ; Михайло Комісарук, член Правління ІнАУ; Елліна Шнурко-Табакова, член Правління ІнАУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал ). Потрібна акредитація. Телефон: (044) 278-29-25, info@inau.org.ua.

* Відкриття будівніцтва Оптового Ринку сільськогосподарської продукції «Столичний» у рамках виконання державної програми розвитку Мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції України.

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Житлово-комунальне господарство 2011: реформи чи поглиблення кризи? Прогнози і позиція експертів». Учасники: президент Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ (ВАПІ ЖКГ) Сергій Бульбас, віце-президент ВАПІ ЖКГ Віктор Вігівський. До участі запрошено екс-міністра ЖКГ Олексія Кучеренка. Питання: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства: першочергові кроки новоствореного відомства, очікування галузі та громадськості; Проект бюджету-2011: яким буде фінансування «комуналки» наступного року?; Впровадження розподільних рахунків із спецрежимом використання - петля або порятунок для підприємств централізованого тепло-і водопостачання; Економічно обгрунтовані тарифи - міф чи реальність? За якою методологією проводився розрахунок тарифів на тепло?; Як стимулювати платіжну дисципліну населення та ін. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (044) 599 жовтня 1981.

* Прес-Брифінг на тему: «Поточні питання у роботі державної комісії з цінніх паперів та фондового ринку, а такоже Підсумки візіту Голови Комісії - Дмитра Тевелєва до Кітайської Народної Республіки».

* Прес-конференція на тему: "Банкіри просять президента України і парламент врятувати банківську галузь". Учасники: президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко; генеральний директор Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Галина Оліфер.

* 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Інвесторів«Троєщинський Липок»(Лаврухіна 5,6) намагаються обдурити знову". Понад 3 млн. грн. керівництво одного комунального підприємства вимагає від інвесторів будинків 5,6 за вул. Лаврухіна, які ще 5 років тому на 100% профінансували будівництво своїх квартир. Завдяки втручанню Адміністрації Президента України та Рішенню Київської міськради це КП визнано замовником завершення довгобуду і забезпечене необхідними джерелами фінансування. На сьогоднішній день будівництво вже завершено, готується здача будинків до експлуатації. Але керівництво КП вимагає під надуманими приводами доплати від інвесторів, шантажуючи їх невидачею свідоцтв власності та можливістю забрати квартири з наступною їх реалізацією за ринковими цінами і поверненням інвесторам сум, які були вкладені в будівництво ще в 2004-2005 рр. (Вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: "Яка державна стратегія у фінансуванні будівництва нових релігійних споруд та реконструкції старих храмів і церков національного значення?" Учасники: Олександр Бригінець; голова комісії з культури (Київрада); Микола Пархоменко, Українське товариство охорони пам'яток історії та культури; представники Української Православної церкви; Володимир Яворівський; голова комісії ВР з питань культури і духовності; Сергій Кролевець; екс-директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, голова Всеукраїнської асоціації музеїв. У ході заходу буде показано відеосюжет, підготовлений "РИА Новости".

* Розпочнеться виїзне засідання Комітету з питань культури і духовності на тему: «Контроль за дотриманням законодавства під час будівництва Десятинної церкви та Кафедрального собору Воскресіння Христового». Засідання буде проводитися біля залишків фундаменту Десятинної церкви, а також на будівництві Свято-Воскресенського кафедрального собору Української Православної Церкви (МП).

* Кондитерська корпорація ROSHEN проведе прес-тур, під час якого відкриється «найбільша таємниця», що зберігається на території Вінницької кондитерської фабрики ROSHEN. Тільки один день таємниця буде відкрита для дорослих. На території Вінницької кондитерської фабрики відбудеться урочисте відкриття унікального Дитячого розважального центру ROSHEN. Дітей чекає зустріч з «живим» роботом, 4D кінотеатр і подорож у п'ять кімнат, які зберігають секрети цукру, шоколаду, карамелі, смаку та аромату. Учасники: президент Кондитерської Корпорації ROSHEN В'ячеслав Москалевський; директор з розвитку Кондитерської Корпорації ROSHEN-Євген Вовчановський; директор Вінницької кондитерської фабрики Олександр Білик.

* Відбудеться презентація культурологічного путівника "Прорізна. Ярославів Вал. Музичні та театральні адреси від Хрещатика до Львівської ... "із серії" Історія однієї вулиці "видавництва" Амадей ". У заході візьмуть участь актори, музиканти, театральні діячі та автори книги.

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