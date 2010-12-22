Президент призначив нових голів Львівської та Тернопільської ОДА
09:21, 22 грудня 2010Різне
0
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив нових голів Львівської та Тернопільської обласних державних адміністрацій.
Про це йдеться в указах В.ЯНУКОВИЧА від 21 грудня, оприлюднених на сайті глави держави.
Зокрема, Президент призначив Михайла ЦИМБАЛЮКА головою Львівської ОДА, звільнивши з цієї посади Василя ГОРБАЛЯ.
Також глава держави призначив Валентина ХОПТЯНА головою Тернопільської ОДА, звільнивши з цієї посади М.ЦИМБАЛЮКА.
До призначення губернатором В.ХОПТЯН працював головою Підволочиської районної державної адміністрації Тернопільської області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter