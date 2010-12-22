Франція і Німеччина проти приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони

Міністри внутрішніх справ Франції і Німеччини Бріс ОРТЕФЕ і Томас де МЕЗЬЕР заявили, що не підтримують приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони.

Як повідомляє інтернет-версія французької газети Le Figaro, про це міністри заявили Європейській комісії.

За даними видання, комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЕМ отримала від цих двох міністрів листа, в якому вони називають «передчасним» приєднання Болгарії і Румунії до Шенгенської зони в березні 2011 року.

У своєму листі міністри відзначають «нездатність» двох країн подолати корупцію та організовану злочинність.

Видання зазначає, що Єврокомісія не має повноважень ухвалювати рішення про приєднання нових країн до Шенгенської зони – ці питання належать до компетенції країн-членів, при цьому рішення повинне бути ухвалене одноголосно.

Експерти країн-членів ЄС, що відвідали Румунію і Болгарію, представлять свою доповідь в січні, щоб країни-члени співдружності могли ухвалити остаточне рішення.

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ вже заявив, що вважає таке рішення Франції і Німеччини дискримінаційним стосовно його країни.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – міжнародний договір, що ліквідовує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування розповсюджується на громадян країн-членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. У даний час до складу Шенгенської зони входять 22 країни-члени ЄС: Австрія, Бельгія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, Естонія. До Шенгенської зони також відносяться Ісландія, Норвегія і Швейцарія.