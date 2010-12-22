Тимошенко на 11.00 знову викликають до Генпрокуратури

Сьогодні, 22 грудня, об 11.00 лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО викликають на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури (вул. Борисоглібська, 18/17).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 грудня, Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення в тому, що вона на посаді прем’єр-міністра в розпал світової фінансово-економічної кризи «діючи умисно, з особистих інтересів», прийняла рішення «щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».

Телефон для довідок: 067-230-17-05, 067-656-52-40, 527-70-84.