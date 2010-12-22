ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 грудня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Дело» подає матеріал «Експортерів знову зобов'язали продавати половину валютної виручки», в якому пише - Нацбанк повернув норму, згідно якої повертається обов'язковий продаж валюти експортерами

http://delo.ua/finance/eksporterov-snova-objazali-prod-149158/

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Також «Дело» публікує матеріал «Укртелеком» дістанеться маловідомій компанії», в якому пише - єдиним претендентом на покупку« Укртелекому» стала Esu, дочірня компанія австрійського інвестиційного фонду Epic. За словами голови Фонду держмайна Олександра Рябченка, претендент вже вніс конкурсну гарантію - 1,05 млрд. грн.

http://delo.ua/business/ukrtelekom-dostanetsja-maloiz-149173/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Праці всі віки покірні», в якому пише - в Україні стартувала пенсійна реформа, яка торкнеться і нинішніх, і майбутніх пенсіонерів. Уряд, зокрема, запропонував збільшити термін виходу на пенсію жінок і військовослужбовців, скасувати індексацію спеціальних пенсій і зменшити пенсії працюючих пенсіонерів. Експерти відзначають, що ці зміни необхідно було прийняти ще десять років тому. При цьому вони визнають, що пропозиції уряду складно назвати реформою, адже введення накопичувальної пенсійної системи буде відкладено на невизначений термін ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562228

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Також «Комерсант-Україна» у матеріалі «Луганськтепловоз» прибуває на кінцеву зупинку» пише – російський " Трансмашхолдинг " та український Фонд держмайна (ФДМ) вирішили суперечку щодо приватизації найбільшого в Україні виробника тепловозів – «Луганськтепловозу». Вчора у ФДМ заявили про намір підписати мирову угоду про взаємозалік зустрічних вимог з російською компанією. Експерти вважають, що мирова угода дозволить "Луганськтепловозу" розраховувати на стабільну роботу підприємства ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562243

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«Комерсант-Україна» у матеріалі «Президент потряс гілки влади» пише - вчора ввечері президент Віктор Янукович звернувся до парламенту з проханням відправити у відставку голову НБУ Володимира Стельмаха і призначити на цю посаду його нинішнього заступника Сергія Арбузова. Крім того, глава держави змінив міністра охорони здоров'я та голів Тернопільської та Львівської обласних держадміністрацій ...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1562252

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Видання «Экономические известия» в публікації «Банки відчули гроші» пише - в листопаді банки продемонстрували повернення до прибуткової діяльності. У 2011 р. вони сподіваються отримувати прибуток постійно. Але навряд чи вдасться це усім ...

http://markets.eizvestia.com/full/banki-pochuvstvovali-dengi

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Також «Экономические известия» в публікації «План втрат - $9 млрд.» пишуть - майбутній врожай обійдеться аграріям на $9 млрд. дорожче, ніж урожай минулого сезону. Це посилить тенденцію з поглинання господарств з земельним банком 1-3 тис. га великими гравцями, а також зробить сільгоспвиробника ще біднішими ...

http://markets.eizvestia.com/full/plan-poter-9-mlrd

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«Газета по-киевски» в публікації «Лікарняна каса: дешеве - безкоштовно, найдорожче - за гроші» пише - лікарняні каси зароблять цього тижня. Лікарі Києва кажуть, що з їх допомогою кияни зможуть отримувати більш якісне медобслуговування. Але розраховувати на дороге лікування пацієнти не можуть ...

http://mycityua.com/articles/country/2010/12/22/040849.html

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Видання «Сегодня» у публікації «Киянин отримав 17 тис. грн. компенсації за перелом, отриманий при ожеледиці» пише - інші потерпілі за рік не витримали судових позовів ...

http://www.segodnya.ua/news/14206968.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Правила вирахування» пише - в Росії при сплаті єдиного податку на нерухомість, який буде введений не раніше 2013 р., Мінекономрозвитку пропонує встановити універсальну норму в 55 кв. м для житла і 6 соток - для землі. Чиновники радять ввести податок з ринкової ціни квартир відразу ж після того, як закінчиться їх масова оцінка ...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252255/pravila_vychitaniya

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Видання «Известия» у публікації «Гонка роззброєнь» пише - депутати заборонили травматичну зброю. Але тільки імпортну...

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3149813/

(УНІАН)

