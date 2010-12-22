Хорватія продовжить практику скасування віз для українців на літо - глава МВС Карамарко

Хорватія готова продовжити практику скасування влітку віз для українців.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Республіки Хорватія Томіслав КАРАМАРКО під час зустрічі з послом України в Республіці Хорватія Олександром ЛЕВЧЕНКОМ, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Основною темою зустрічі стало обговорення можливості подальшого тимчасового призупинення дії візового режиму між Україною та Хорватією на період активного туристичного сезону у 2011 році.

О.ЛЕВЧЕНКО повідомив, що протягом останніх років Хорватія залишається улюбленим місцем літнього відпочинку українських громадян, а Україну відвідує дедалі більше громадян Хорватії. За даними хорватського Державного комітету статистики, за 9 місяців 2010 року цю країну відвідало майже 50 тис. українців, що у порівнянні з минулим роком більше на 40%. У цьому зв’язку існує потреба створення сприятливих умов для розвитку туризму, ділових, культурних контактів між двома країнами.

Т.КАРАМАРКО відзначив відсутність проблем, пов’язаних з перебуванням громадян України на території Хорватії, та запевнив у підтримці з боку Міністерства внутрішніх справ Хорватії практики продовження відміни віз і на наступний 2011 рік.